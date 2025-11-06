La Selección de la Liga de Tandil a 6 partidos de la Copa Libertadores

Hubo muchas críticas a este cupo que le dieron a un seleccionado regional y no a un equipo. Tranquilamente también le podrían dar un cupo a los 4 ganadores del Torneo Regional Amateur, que es la única categoría del fútbol argentino que no tiene cupo. Una de las razones de las polémicas es esta.

Pero parece que a Tapia no le importa, sigue “federalizando” el fútbol a su manera, ya que hay una forma de federalizarlo, sacar el área metropolitana e interior, desintegrar el Consejo Federal y que todos los equipos (los de Buenos Aires e interior) vayan por el mismo lugar y no haya dos caminos, pero esto no sucederá.

