Se definió el campeón de la primera edición de la Copa País y ese equipo es la Selección de la Liga de Tandil, que venció por penales a la Selección de la Liga de Cañada de Gómez (Provincia de Santa Fe) 4 a 3. De esta manera se clasificó a la Copa Argentina, algo que desató un gran debate en las redes sociales ya que solo quedó a 6 partidos de la Copa Libertadores.
INCREÍBLE
La Selección de la Liga de Tandil a 6 partidos de la Copa Libertadores
La Selección de la Liga de Tandil se consagró campeona de la Copa País y clasificó a la Copa Argentina, y quedó a 6 partidos de la Copa Libertadores.
¿Qué es la Copa País?
La Copa País es una competición organizada por el Consejo Federal, ente que maneja el fútbol del interior, y este es parte de AFA. En este 2025 se disputó la primera edición, la cual vio campeón a la Selección de la Liga de Tandil, provincia de Buenos Aires, que venció 4 a 3 por penales luego de empatar sin goles a la Liga de Cañada de Gómez, Provincia de Santa Fe.
La Copa País es disputada por todas las selecciones de ligas oficiales afiliadas a AFA indirectamente, ya que pasan primero por el Consejo Federal. Primero hay una etapa provincial, luego regional, y los equipos que quedan disputan la etapa nacional hasta ver a un campeón.
La Selección de la Liga de Tandil no solo se adjudicó la primera edición, sino que inéditamente consiguió la clasificación a la Copa Argentina, ingresando en los 32vos de final, aguardando el sorteo para ver que rival le toca (puede ser Boca, River o cualquiera de primera como de otras categorías).
De esta forma sin ser un club se encuentra a solo 6 partidos de jugar la Copa Libertadores, algo utópico, pero es el dato, ya que para ganar la Copa Argentina debe ganar solo 6 partidos, y así consigue el pasaje a la Copa Libertadores. Si bien esto no sucederá ya que son equipos súper profesionales a los que enfrentará y este es un equipo amateur, la realidad dice que esto despertó polémica.
Hubo muchas críticas a este cupo que le dieron a un seleccionado regional y no a un equipo. Tranquilamente también le podrían dar un cupo a los 4 ganadores del Torneo Regional Amateur, que es la única categoría del fútbol argentino que no tiene cupo. Una de las razones de las polémicas es esta.
Pero parece que a Tapia no le importa, sigue “federalizando” el fútbol a su manera, ya que hay una forma de federalizarlo, sacar el área metropolitana e interior, desintegrar el Consejo Federal y que todos los equipos (los de Buenos Aires e interior) vayan por el mismo lugar y no haya dos caminos, pero esto no sucederá.
