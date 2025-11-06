Israel bombardea Líbano y asfixia el último aliento de Gaza: "Nada en pie"

Israel no permite a los medios de comunicación informar de forma independiente desde Gaza (...) En Gaza no queda casi nada en pie (Corrresponsal Lucy Williamson de la BBC) Israel no permite a los medios de comunicación informar de forma independiente desde Gaza (...) En Gaza no queda casi nada en pie (Corrresponsal Lucy Williamson de la BBC)

Este jueves, Israel asesinó al menos dos palestinos en Gaza, supuestamente por estar cerca de la línea amarilla de separación, y el gobierno de Benjamin Netanyahu ha recibido otro cuerpo de un rehén, en virtud del acuerdo con Hamás

En relación a los ataques en Líbano y Gaza que violan los alto al fuego, el exdiplomático estadounidense Nabeel Khoury afirma que los últimos ataques de Israel contra el sur del Líbano están “en consonancia” con sus ataques contra la Franja de Gaza y se producen en un momento en que surgen “tensiones y problemas” a lo largo de la frontera con Egipto. El expeto sugiere que son "actos agresivos" para "intimidar".

Embed ULTIMAHORA | Israel reanuda ataques contra sur del Líbano



El portavoz del ejército israelí ha anunciado el inicio de una nueva oleada de ataques aéreos israelíes en el sur del Líbano. Imágenes muestran el ataque israelí contra la ciudad de Taybeh, en el sur del #Líbano pic.twitter.com/FmuGMhlBDu — HispanTV (@Nexo_Latino) November 6, 2025

“La lógica es la misma: que las personas a las que persiguen [Israel] —Hamás en Gaza y Hezbolá en el Líbano— se están rearmando”, dijo Khoury, ahora investigador principal del Centro Árabe de Washington D.C., a Al Jazeera. “Se han acordado ceses al fuego en ambos frentes. Y en la frontera con Egipto, ha prevalecido un acuerdo de paz de larga duración”, señaló.

Quienes pagan las consecuencias son los civiles, dijo Khoury, señalando que los ataques israelíes casi diarios contra el Líbano no se han limitado al sur, sino que también se han llevado a cabo en otras zonas, incluido el norte.

Estos actos agresivos indican que los israelíes no han terminado de hacer lo que sea que tengan en mente… principalmente, intimidar

En tanto, en Cisjordania, las autoridades palestinas han afirmado que un adolescente de 15 años, Murad Fauzi abú Seifen, de 15 años, "fue tiroteado por las fuerzas de la ocupación en la localidad de Al Yamun", al oeste de Yenín, en medio del aumento de las operaciones militares israelíes a raíz del atentado del 7 de octubre del 2023.

Israel dio orden de evacuar el sur del Líbano y Hezbolá rechaza su desarme

En un comunicado difundido por el portavoz militar israelí, Israel pidió este jueves a los civiles del sur del Líbano, horas antes de bombardear, que se alejará al menos 500 metros de dos edificios identificados como objetivos, marcados en las aldeas de Aita al-Jabal, Al-Tayyiba y Tayr Debba, alegando que forman parte de la "infraestructura militar de Hezbolá".

Advertencia a los residentes del sur de Líbano: a corto plazo, el Ejército atacará la infraestructura militar terrorista de Hizbulá en todo el sur de Líbano para contrarrestar los intentos prohibidos de Hezbolá de reconstruir sus actividades en al zona

Luego de que Israel bombardeara tres aldeas sureñas, la milicia libanesa Hezbolá pidió al presidente libanés, Joseph Aoun, al primer ministro, Nawaf Salam, y al presidente del Parlamento, Nabih Berri, "centrarse en garantizar el alto el fuego" con Israel en vez de insistir en el desarme del grupo, frente al temor de que si entregan las armas quedarán a merced de una posible invasión israelí.

En una carta dirigida a los tres cargos más altos de Líbano, Hezbolá ha pedido "concentrarse" en este asunto en lugar de "ser arrastrado a negociaciones políticas con el enemigo sionista". "

"La decisión del Gobierno respecto al monopolio de las armas permite a Israel explotar la situación y hacer del desarme una condición para poner fin a sus violaciones del alto el fuego", ha declarado.

En septiembre pasado, ministros chiíes y del buró de Hezbolá abandonaron furiosos una sesión con el Gabinete de Líbano en rechazo al plan de desarme de Hezbolá, una propuesta de Estados Unidos y de ciertos países sunitas.

Los cinco titulares del denominado ‘dúo chií’ salieron enfurecidos de la sesión a la llegada del jefe del Ejército, Rodolphe Haykal, quien fue convocado para presentar la hoja de ruta del desarme de Hezbolá ante el Consejo de Ministros libanés.

El desplante de Hezbolá sucedió una semana después de la visita oficial del embajador estadounidense Tom Barrack para presionar al gobierno libanés por el desarme de dicha milicia chiita adversaria de Israel, y negociar una propuesta de inversión en el sur libanés, que apuntaría a generar empleo para los ex combatientes yihadistas tras una hipotética entrega de sus armas.

Hace un tiempo, Hezbolá afirmó que en caso de que la propuesta de desarme sea aprobada, la milicia actuará “como si el plan no existiese”, y denunció que la petición del Gobierno de monopolizar las armas del Estado responde "a los intereses de Israel" y representa un “grave pecado”, ya que deja al país sin el armamento necesario para defenderse frente a una agresión israelí.

La aparición de la milicia chiita Hezbolá responde a la histórica disputa entre Israel y Líbano, la cual tiene raíces históricas, religiosas, políticas y territoriales.

En cuanto al conflicto territorial, Líbano asegura que Israel se apropió de las Granjas de Shebaa. De hecho, Israel la ocupó, así como otras partes del sur de Líbano, desde 1982 hasta su retirada en 2000. Sin embargo, no se retiró de todas las zonas donde instauró asentamientos.

La frontera entre ambos países, llamada la Línea Azul (delineada por la ONU), aún sigue siendo un punto caliente y de tensiones con frecuentes incidentes, ataques y enfrentamientos, entre Hezbolá, apoyado por Irán, e Israel.

Desde 2006, Israel y Hezbolá han tenido varios enfrentamientos, siendo la Guerra de Líbano de ese año la más significativa, con miles de muertos y destrucción en ambos lados. Aunque, el año pasado, tuvieron una escalada de violencia mutua, que incluyó una incursión terrestre táctica, de Israel en el sur libanés, así como uan serie de atentados donde explotaron bípers, gracias a un artilugio del Mossad.

