Israel bombardea este jueves el sur del Líbano, luego de ordenar evacuar en al menos tres aldeas, marcando una escalada directa con la milicia libanesa Hezbolá, a pesar del alto al fuego acordado en noviembre. En simultáneo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) bloquean en Gaza el ingreso de 100 camiones humanitarios, en medio de la frágil tregua destinada al fracaso por infracciones al alto al fuego y graves faltas al acuerdo respaldado por Donald Trump.
MEDIO ORIENTE EN LLAMAS
Israel bombardea Líbano y asfixia el último aliento de Gaza: "Nada en pie"
Israel bombardea el sur del Líbano y mata a decenas palestinos en Gaza durante este jueves, en medio de la frágil tregua y a pesar del alto al fuego al que se comprometió, junto a Hamás, ante Donald Trump.
Este jueves, un ciudadano libanés murió y otros ocho resultaron heridos en Toura, una ciudad del distrito de Tiro, en el sur del Líbano, una zona residencial donde aviones israelíes abrieron fuego durante esta jornada, según la Agencia Nacional de Noticias (NNA), lo que aumenta la tensión en Medio Oriente con un nuevo conflicto que se ha reanudado.
Otro hombre resultó herido en ataques israelíes contra Tayr Debba, también en Tiro, según la NNA. Las ciudades de Taybeh y Aita al-Jabal también fueron atacadas.
Mientras tanto, la Franja de Gaza, en una guerra que supuestamente llegó a su fin, continúa siendo un campo de extermino a cielo abierto, donde un puñado de miles de palestinos, los sobrevivientes, están en riesgo de morir por desnutrición o por el fuego israelí, debido a que tanques israelíes están infringiendo el alto al fuego al disparar cerca de la zona de amortiguamiento/ línea amarilla, excusándose en infracciones de Hamás.
Este jueves, Israel asesinó al menos dos palestinos en Gaza, supuestamente por estar cerca de la línea amarilla de separación, y el gobierno de Benjamin Netanyahu ha recibido otro cuerpo de un rehén, en virtud del acuerdo con Hamás
En relación a los ataques en Líbano y Gaza que violan los alto al fuego, el exdiplomático estadounidense Nabeel Khoury afirma que los últimos ataques de Israel contra el sur del Líbano están “en consonancia” con sus ataques contra la Franja de Gaza y se producen en un momento en que surgen “tensiones y problemas” a lo largo de la frontera con Egipto. El expeto sugiere que son "actos agresivos" para "intimidar".
“La lógica es la misma: que las personas a las que persiguen [Israel] —Hamás en Gaza y Hezbolá en el Líbano— se están rearmando”, dijo Khoury, ahora investigador principal del Centro Árabe de Washington D.C., a Al Jazeera. “Se han acordado ceses al fuego en ambos frentes. Y en la frontera con Egipto, ha prevalecido un acuerdo de paz de larga duración”, señaló.
Quienes pagan las consecuencias son los civiles, dijo Khoury, señalando que los ataques israelíes casi diarios contra el Líbano no se han limitado al sur, sino que también se han llevado a cabo en otras zonas, incluido el norte.
En tanto, en Cisjordania, las autoridades palestinas han afirmado que un adolescente de 15 años, Murad Fauzi abú Seifen, de 15 años, "fue tiroteado por las fuerzas de la ocupación en la localidad de Al Yamun", al oeste de Yenín, en medio del aumento de las operaciones militares israelíes a raíz del atentado del 7 de octubre del 2023.
Israel dio orden de evacuar el sur del Líbano y Hezbolá rechaza su desarme
En un comunicado difundido por el portavoz militar israelí, Israel pidió este jueves a los civiles del sur del Líbano, horas antes de bombardear, que se alejará al menos 500 metros de dos edificios identificados como objetivos, marcados en las aldeas de Aita al-Jabal, Al-Tayyiba y Tayr Debba, alegando que forman parte de la "infraestructura militar de Hezbolá".
Luego de que Israel bombardeara tres aldeas sureñas, la milicia libanesa Hezbolá pidió al presidente libanés, Joseph Aoun, al primer ministro, Nawaf Salam, y al presidente del Parlamento, Nabih Berri, "centrarse en garantizar el alto el fuego" con Israel en vez de insistir en el desarme del grupo, frente al temor de que si entregan las armas quedarán a merced de una posible invasión israelí.
En una carta dirigida a los tres cargos más altos de Líbano, Hezbolá ha pedido "concentrarse" en este asunto en lugar de "ser arrastrado a negociaciones políticas con el enemigo sionista". "
"La decisión del Gobierno respecto al monopolio de las armas permite a Israel explotar la situación y hacer del desarme una condición para poner fin a sus violaciones del alto el fuego", ha declarado.
En septiembre pasado, ministros chiíes y del buró de Hezbolá abandonaron furiosos una sesión con el Gabinete de Líbano en rechazo al plan de desarme de Hezbolá, una propuesta de Estados Unidos y de ciertos países sunitas.
Los cinco titulares del denominado ‘dúo chií’ salieron enfurecidos de la sesión a la llegada del jefe del Ejército, Rodolphe Haykal, quien fue convocado para presentar la hoja de ruta del desarme de Hezbolá ante el Consejo de Ministros libanés.
El desplante de Hezbolá sucedió una semana después de la visita oficial del embajador estadounidense Tom Barrack para presionar al gobierno libanés por el desarme de dicha milicia chiita adversaria de Israel, y negociar una propuesta de inversión en el sur libanés, que apuntaría a generar empleo para los ex combatientes yihadistas tras una hipotética entrega de sus armas.
Hace un tiempo, Hezbolá afirmó que en caso de que la propuesta de desarme sea aprobada, la milicia actuará “como si el plan no existiese”, y denunció que la petición del Gobierno de monopolizar las armas del Estado responde "a los intereses de Israel" y representa un “grave pecado”, ya que deja al país sin el armamento necesario para defenderse frente a una agresión israelí.
El origen de la disputa entre Líbano e Israel, la tierra, como Gaza
La aparición de la milicia chiita Hezbolá responde a la histórica disputa entre Israel y Líbano, la cual tiene raíces históricas, religiosas, políticas y territoriales.
En cuanto al conflicto territorial, Líbano asegura que Israel se apropió de las Granjas de Shebaa. De hecho, Israel la ocupó, así como otras partes del sur de Líbano, desde 1982 hasta su retirada en 2000. Sin embargo, no se retiró de todas las zonas donde instauró asentamientos.
La frontera entre ambos países, llamada la Línea Azul (delineada por la ONU), aún sigue siendo un punto caliente y de tensiones con frecuentes incidentes, ataques y enfrentamientos, entre Hezbolá, apoyado por Irán, e Israel.
Desde 2006, Israel y Hezbolá han tenido varios enfrentamientos, siendo la Guerra de Líbano de ese año la más significativa, con miles de muertos y destrucción en ambos lados. Aunque, el año pasado, tuvieron una escalada de violencia mutua, que incluyó una incursión terrestre táctica, de Israel en el sur libanés, así como uan serie de atentados donde explotaron bípers, gracias a un artilugio del Mossad.
