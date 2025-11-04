Mercado Pago revienta el Cyber Monday con su promo más esperada

Colonia Express, para quienes no la conocen, es la empresa de catamaranes que conecta Buenos Aires con Colonia del Sacramento desde hace años. Sus embarcaciones de alta velocidad transforman lo que sería un viaje largo en una travesía de apenas una hora. Uruguay se convirtió en el destino predilecto para escapadas rápidas, dado que podés ir y volver en el día, recorrer las calles empedradas de Colonia, darte el gusto de comprar en el free shop y regresar a casa antes de la cena. Es el plan perfecto para quienes buscan desconectar sin complicarse demasiado.