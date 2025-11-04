Mercado Pago revienta el Cyber Monday con su promo más esperada

Mercado Pago decidió entrar con todo en la edición 2025 del Cyber Monday, ese evento comercial que se desarrolla entre el 3 y 5 de noviembre y que transforma a miles de argentinos en cazadores de ofertas compulsivas. La billetera virtual de Mercado Libre lanzó una serie de promociones especialmente diseñadas para estos tres días de locura consumista, apostando fuerte al sector turismo con beneficios que prometen hacer más accesible esa escapada que muchos vienen postergando.
Apenas abrís la aplicación de Mercado Pago, te recibe un círculo llamativo con el nombre "Cyber Monday 50% OFF". Al tocarlo, se despliega un abanico de marcas y comercios adheridos donde podés aprovechar los distintos descuentos. Pero lo que realmente llama la atención es la propuesta para quienes tienen en mente cruzar el charco: un 10% adicional de descuento en Colonia Express, que se acumula al 50% que ya ofrece la propia empresa de transporte.
La jugada es muy sencilla, tenés que pagar con el saldo disponible en tu cuenta de Mercado Pago y aplicar el código "25CYBER45" directamente en el sitio web de la compañía.
Colonia Express, para quienes no la conocen, es la empresa de catamaranes que conecta Buenos Aires con Colonia del Sacramento desde hace años. Sus embarcaciones de alta velocidad transforman lo que sería un viaje largo en una travesía de apenas una hora. Uruguay se convirtió en el destino predilecto para escapadas rápidas, dado que podés ir y volver en el día, recorrer las calles empedradas de Colonia, darte el gusto de comprar en el free shop y regresar a casa antes de la cena. Es el plan perfecto para quienes buscan desconectar sin complicarse demasiado.
Mercado Pago ofrece descuentos para visitar Colonia del Sacramento
Sin embargo, la plataforma de Colonia Express no se limita únicamente a la venta de pasajes. También incluye paquetes turísticos completos y lo que denominan "Days Tour", opciones que combinan el traslado con servicios adicionales como almuerzos, meriendas, visitas guiadas por la ciudad colonial y otras experiencias. Todo pensado para que no tengas que preocuparte por nada más que disfrutar.
Ahora bien, como en toda promoción, tanto Mercado Pago como Colonia Express insisten en que los usuarios lean detenidamente los términos y condiciones antes de confirmar cualquier compra. Nadie quiere llevarse sorpresas desagradables después de haber creído que tenía el viaje del año asegurado. Las letras chicas existen por algo, y revisarlas puede ahorrarte más de un dolor de cabeza.
