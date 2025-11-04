El Liverpool venció al Real Madrid por la fecha 4 de Champions League y el gol lo hizo el argentino Alexis Mac Allister de una forma poco ortodoxa para él: con la cabeza. Podría haber existido un duelo de compatriotas, pero del otro lado Franco Mastantuono no dio el presente.
"HABLÉ MUCHO CON ÉL"
Alexis Mac Allister "capitán" de Selección arropó a Mastantuono en su duro momento
Alexis Mac Allister se refirió a la lesión de Franco Mastantuono, que padece una pubalgia y todavía no tiene fecha de torno.
El ex futbolista de River Plate padece una pubalgia y estará afuera de las canchas durante un tiempo. No se sabe con exactitud cuándo será su retorno, pero es muy probable que se pierda algunos partidos con el Real Madrid y también el amistoso de la Selección Argentina ante Angola.
La desazón es doble: mientras su ausencia en el Merengue le afecta para encontrar regularidad como titular en el equipo de Xabi Alonso, la ausencia en la Selección Argentina le quitaría una de las últimas chances que tiene para convencer a Lionel Scaloni de llevarlo al Mundial 2026.
La pubalgia es una dolencia fastidiosa para el futbolista. Es incómoda porque afecta los músculos que más necesita para jugar y porque el dolor se reactiva con casi cualquier gesto técnico. Mastantuono está conviviendo con ella.
Alexis Mac Allister, sobre Mastantuono: "Va a descubrir muchas cosas de su cuerpo"
Alexis Mac Allister es, a sus 26 años y con una Copa del Mundo en su vitrina, un referente de la Scaloneta. Si al Mundial de Qatar 2022 se metió por la ventana y terminó siendo una pieza clave, su recorrido en el último tiempo y su maduración como futbolista lo colocan como una figura importante en la Albiceleste.
Con ese perfil de liderazgo, Alexis Mac Allister se refirió a su compatriota ausente en el Madrid. "Hablé con Franco", confesó el ex Boca y Argentinos Juniors.
"Hablé mucho. Tiene que estar tranquilo. Es joven, es un cambio bastante grande para él. Para la edad que tiene, tiene una cabeza muy centrada. Tiene muchísimo talento. No tengo dudas de que va a trabajar fuerte para estar en las canchas lo más pronto posible", lo arropó Macca.
"Se va a cuidar mucho, va a descubrir muchas cosas de su cuerpo siendo tan joven y ser más profesional todavía", cerró.
