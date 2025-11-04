Alexis Mac Allister "capitán" de Selección arropó a Mastantuono en su duro momento

2025_11_251104727-scaled Alexis Mac Allister marcó el gol del triunfo del Liverpool FOTO: (X/REDES@LFC)/NA

Con ese perfil de liderazgo, Alexis Mac Allister se refirió a su compatriota ausente en el Madrid. "Hablé con Franco", confesó el ex Boca y Argentinos Juniors.

"Hablé mucho. Tiene que estar tranquilo. Es joven, es un cambio bastante grande para él. Para la edad que tiene, tiene una cabeza muy centrada. Tiene muchísimo talento. No tengo dudas de que va a trabajar fuerte para estar en las canchas lo más pronto posible", lo arropó Macca.

2025_09_250923730 Mastantuono y su pubalgia FOTO: (X/REDES@realmadrid)/NA.

"Se va a cuidar mucho, va a descubrir muchas cosas de su cuerpo siendo tan joven y ser más profesional todavía", cerró.

