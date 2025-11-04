El mal momento de River Plate de Marcelo Gallardo está a la vista de todos y las repercusiones llegaron también a los medios de comunicación. Óscar Ruggeri le discutió una información a Gustavo Yarroch en el programa de Pollo Vignolo de ESPN.
¿QUÉ PASÓ?
River generó un Óscar Ruggeri vs Gustavo Yarroch en el programa de Pollo Vignolo
En ESPN F90 de Pollo Vignolo, a Óscar Ruggeri no le gustó una noticia que dio Gustavo Yarroch sobre River Plate.
El Millonario viene de perder con Gimnasia de La Plata en el Monumental (perdió los últimos 4 en su estadio) y el próximo fin de semana se enfrentará a Boca Juniors en el Superclásico del fútbol argentino.
Óscar Ruggeri vs Gustavo Yarroch en el programa de Pollo Vignolo
La derrota ante Gimnasia de La Plata caló hondo en el mundo River y surgieron varias versiones sobre Marcelo Gallardo y su futuro.
La crisis deportiva se da en un marco político en el que Stéfano Di Carlo fue elegido recienemente por los socios. El ex secretario general ganó sacando más del 60% de los votos y asumió ayer 3 de noviembre.
Gustavo Yarroch habló al respecto y contó su versión de los hechos respecto al futuro del Muñeco.
El histórico cronista del Millonario, aseguró que la idea de la nueva Comisión Directiva era anunciar que la continuidad del entrenador iba a ser hasta diciembre de 2029 pero esto quedó en stand by por los malos resultados deportivos.
Disgustado con la situación, Óscar Ruggeri lo cortó en seco y comenzó a cuestionarlo.
Yarroch, contestó que es información y el defensor campeón del mundo empezó a preguntar para qué sale esta información en este momento.
Bulos y Yarroch le contestaron que en tiempos de crisis estas informaciones suelen salir a la luz ante el disgusto del ex defensor central.
Se viene el Boca vs River
En medio de esta crisis absoluta, el Millonario deberá visitar a Boca Juniors el próximo domingo 9 de noviembre desde las 16:30 horas de Argentina.
El juez principal no saldrá de Yael Falcon Pérez, Facundo Tello y Nicolás Ramírez -siendo este último quien corre con mayor ventaja-.
Este partido podría ubicar al Millonario en una buena zona en cuanto a la clasificación a la Copa Libertadores de 2026 o en su defecto, podría hacer que esté más cerca de disputar la Copa Sudamericana.
De los últimos 10 partidos, el club de Núñez perdió 8 y el encuentro ante el Xeneize podría ser el último empujón hacia el abismo o una especie de resurrección en caso de que se lleve los 3 puntos de la Bombonera.
