River generó un Óscar Ruggeri vs Gustavo Yarroch en el programa de Pollo Vignolo

El histórico cronista del Millonario, aseguró que la idea de la nueva Comisión Directiva era anunciar que la continuidad del entrenador iba a ser hasta diciembre de 2029 pero esto quedó en stand by por los malos resultados deportivos.

Disgustado con la situación, Óscar Ruggeri lo cortó en seco y comenzó a cuestionarlo.

Yarroch, contestó que es información y el defensor campeón del mundo empezó a preguntar para qué sale esta información en este momento.

RUGGERI se vuelve loco cuando periodista ROMPE con el BLINDAJE MEDIÁTICO de RIBER:pic.twitter.com/KDuijEbgb0 — (@BocaJrsSports) November 4, 2025

Bulos y Yarroch le contestaron que en tiempos de crisis estas informaciones suelen salir a la luz ante el disgusto del ex defensor central.

Se viene el Boca vs River

En medio de esta crisis absoluta, el Millonario deberá visitar a Boca Juniors el próximo domingo 9 de noviembre desde las 16:30 horas de Argentina.

El juez principal no saldrá de Yael Falcon Pérez, Facundo Tello y Nicolás Ramírez -siendo este último quien corre con mayor ventaja-.

Este partido podría ubicar al Millonario en una buena zona en cuanto a la clasificación a la Copa Libertadores de 2026 o en su defecto, podría hacer que esté más cerca de disputar la Copa Sudamericana.

De los últimos 10 partidos, el club de Núñez perdió 8 y el encuentro ante el Xeneize podría ser el último empujón hacia el abismo o una especie de resurrección en caso de que se lleve los 3 puntos de la Bombonera.

