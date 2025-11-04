Desconcierto en San Juan: La Casa Rosada habría suspendido el radiotelescopio de China

El convenio, acordado durante los últimos meses de Cristina Kirchner en el poder, se entabló directamente con The National Astronomical Observatories of China (NAOC). Según los fundamentos iniciales, el uso del radiotelescopio tendría únicamente finalidades científicas y académicas en el marco de un enriquecimiento de conocimientos para el Hemisferio Sur.

Sin embargo, los señalamientos estadounidenses habrían cambiado la postura del Gobierno argentino sobre la presencia oficial de China en su territorio. Algo que daría por terminada la instalación del aparato en San Juan.

Respecto a la influencia de China en la región, tanto el secretario del Tesoro, Scott Bessent, como el nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, admitieron el interés de su gobierno por limitarla. Algo que encuadraría la suspensión del proyecto CART en San Juan en uno de los primeros efectos concretos de la nueva presencia estadounidense en el país.

Bessent-Milei- Global citizen Estados Unidos ejerció presión sobre el proyecto (Scott Bessent y Javier Milei).

Qué se dice en San Juan

Además del desconcierto, tanto la UNSJ como el Gobierno de San Juan presionaron para que la instalación se concrete. El aporte de una tecnología como esa en la zona revestiría un punto de interés sin precedentes para la provincia, posicionándose como un destino atractivo a nivel académico y científico.

Si bien la sospecha estadounidense corre en torno a posibles comunicaciones militares, la finalidad oficialmente admitida tiene que ver con la observación del espacio profundo y el estudio de fenómenos cósmicos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/norabar/status/1979675192453738838?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1979675192453738838%7Ctwgr%5Ec8ab0b378d4f816252827704a5c45c9ee0f92e61%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Factualidad%2Fsin-senal-presion-internacional-el-telescopio-china-que-sigue-varado-aduana-n612349&partner=&hide_thread=false Declaración de la Universidad Nacional de San Juan sobre la inexplicable paralización del Radiotelescopio CART cuyo montaje estaba a punto de finalizarTienen retenidas en la Aduana piezas e instrumentos enviados desde China pic.twitter.com/Hwsdic9RUF — Nora Bär (@norabar) October 18, 2025

