Desconcierto en San Juan: La Casa Rosada habría suspendido el radiotelescopio de China

La Universidad Nacional de San Juan y la comunidad científica argentina se desayunó con la noticia de que el proyecto del Radiotelescopio Chino-Argentino (CART) que estaba siendo construido en la localidad de El Leoncito fue suspendido por la Casa Rosada. El aparato, que estaba en fase final, fue objeto de observación por parte del Comando Sur de los Estados Unidos por posibles utilizaciones militares.
El reporte, adelantado por Infobae, destacó que el Gobierno nacional “desactivó” definitivamente el proyecto que comenzó en 2015 y había obtenido aprobación por parte del Congreso local. La construcción, con fines científicos oficiales, generó sospechas en la Casa Blanca que, en medio de una intensificación de las relaciones con la administración de Javier Milei, habría presionado por su cancelación.
Respecto a ello, fuentes oficiales de la UNSJ aseguraron no haber recibido notificaciones desde Nación, al mismo tiempo que esperaban las últimas piezas para la instalación del radiotelescopio. Los componentes finales tienen varias semanas varados en Aduanas, a la espera de una autorización de despacho.
El medio local Huarpe dialogó con autoridades universitarias que desconocieron la información y expresaron su desconcierto. “Estamos totalmente sorprendidos. No sabemos nada oficial por el momento. En la nota que está en Infobae (media que anunció el cierre del proyecto) es medio confusa porque mezcla dos proyectos. Pero no hemos recibido nada oficial todavía”, dijo el secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de San Juan, Pablo Diez.
Qué se dice en Buenos Aires
De acuerdo a Infobae, la administración Milei decidió finalizar el proyecto, una postura que se habría consumado tras varios meses de freno. De hecho, el CONICET, participante del contrato celebrado en 2015, no renovó el compromiso que venció a mediados del 2025 dejando la instalación del radiotelescopio sin su “pata” nacional.
El convenio, acordado durante los últimos meses de Cristina Kirchner en el poder, se entabló directamente con The National Astronomical Observatories of China (NAOC). Según los fundamentos iniciales, el uso del radiotelescopio tendría únicamente finalidades científicas y académicas en el marco de un enriquecimiento de conocimientos para el Hemisferio Sur.
Sin embargo, los señalamientos estadounidenses habrían cambiado la postura del Gobierno argentino sobre la presencia oficial de China en su territorio. Algo que daría por terminada la instalación del aparato en San Juan.
Respecto a la influencia de China en la región, tanto el secretario del Tesoro, Scott Bessent, como el nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, admitieron el interés de su gobierno por limitarla. Algo que encuadraría la suspensión del proyecto CART en San Juan en uno de los primeros efectos concretos de la nueva presencia estadounidense en el país.
Qué se dice en San Juan
Además del desconcierto, tanto la UNSJ como el Gobierno de San Juan presionaron para que la instalación se concrete. El aporte de una tecnología como esa en la zona revestiría un punto de interés sin precedentes para la provincia, posicionándose como un destino atractivo a nivel académico y científico.
Si bien la sospecha estadounidense corre en torno a posibles comunicaciones militares, la finalidad oficialmente admitida tiene que ver con la observación del espacio profundo y el estudio de fenómenos cósmicos.
