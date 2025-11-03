El peso de la fama: María Becerra reveló cómo hace para evitar a los fanáticos

La reflexión de María Becerra tras quedar al borde de la muerte

María Becerra cuando anunció que volvería a presentarse en el estadio de River Plate el 12 de diciembre, visitó el programa radial Perros de la Calle recordó el problema de salud que sufrió a raíz del segundo embarazo ectópico que derivó en una hemorragia interna severa.

"Cuando te estás muriendo, es tremendo la cantidad de cosas que se te pasan por la mente y cómo cuando lográs salir de eso, o sea, yo vi la vida de otra manera completamente diferente. Todo. Todo lo empecé a ver distinto y siento que hasta me empecé a tomar como con más calma la vida en general", explicó en aquella oportunidad mediante Urbana Play.

Y añadió: "Aprendí a valorar mucho, bueno, mi salud, mi bienestar, mi familia". Asimismo, recordó cuando durante su internación le sacaron el respirador valoró "algo tan básico como respirar". "Qué se yo, pararte, ir al baño. Todas esas cosas tan básicas de la vida. ¿Viste? Nada. Las valorás un montón".

Además, posteriormente se refirió los embarazos perdidos y confesó: "Tiendo a culparme mucho". "Nos re ocupamos, me hice todos los estudios, mi novio se hizo estudios. Todo salió bien", expresó aunque consideró que "el estrés afecta mucho esas cosas".

