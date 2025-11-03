Desde hace algunos días María Becerra asumió como asesora del equipo de Sebastián Yatra en La Voz de España que al igual que su versión argentina en la actualidad es uno de los programas televisivos que más eligen los españoles a la hora de prender la pantalla chica.
"NO ME CONOCE NADIE"
El peso de la fama: María Becerra reveló cómo hace para evitar a los fanáticos
La cantante María Becerra dio una entrevista durante su estadía en España en la que confesó a qué recurre en los momentos que pretende pasar desapercibida.
En este caso, la cantante oriunda de Quilmes participó de El Podcast de final de mes, conducido por Miki Núñez, y tras leer la inesperada pregunta de una joven aprovechó para reflexionar acerca de la fama y la necesidad en ciertas ocasiones de recurrir al anonimato.
“¿Cuánto pagarías por volver a ser anónima por un día? Por poder salir a la calle sin que nadie te reconozca”, fue la pregunta que le hicieron. La respuesta fue rápida y sorprendió tanto al conductor como también así a los que estaban en el estudio: “Pagaría lo que sale un pasaje a Japón".
Y posteriormente explicó: "Porque me voy a Japón y no me conoce nadie. Es tal cual. Es que es verdad, sí. Yo si quiero estar tranquila, me voy a esos lugares que no hablan mi idioma, que nadie me conoce y soy una persona normal”.
La reflexión de María Becerra tras quedar al borde de la muerte
María Becerra cuando anunció que volvería a presentarse en el estadio de River Plate el 12 de diciembre, visitó el programa radial Perros de la Calle recordó el problema de salud que sufrió a raíz del segundo embarazo ectópico que derivó en una hemorragia interna severa.
"Cuando te estás muriendo, es tremendo la cantidad de cosas que se te pasan por la mente y cómo cuando lográs salir de eso, o sea, yo vi la vida de otra manera completamente diferente. Todo. Todo lo empecé a ver distinto y siento que hasta me empecé a tomar como con más calma la vida en general", explicó en aquella oportunidad mediante Urbana Play.
Y añadió: "Aprendí a valorar mucho, bueno, mi salud, mi bienestar, mi familia". Asimismo, recordó cuando durante su internación le sacaron el respirador valoró "algo tan básico como respirar". "Qué se yo, pararte, ir al baño. Todas esas cosas tan básicas de la vida. ¿Viste? Nada. Las valorás un montón".
Además, posteriormente se refirió los embarazos perdidos y confesó: "Tiendo a culparme mucho". "Nos re ocupamos, me hice todos los estudios, mi novio se hizo estudios. Todo salió bien", expresó aunque consideró que "el estrés afecta mucho esas cosas".
