Volvió Steve Hanke, para hablar a Donald Trump de dolarización argentina

Altos funcionarios de la Administración Trump se reunieron con el economista Steve Hanke para discutir posibles estrategias de dolarización.

El plan tiene como objetivo reforzar el dominio del dólar en medio del impulso de China para un mayor uso del yuan / renminbi en el comercio.

Según personas familiarizadas con las conversaciones, altos funcionarios de la Administración Trump han convocado una serie de reuniones de alto nivel desde agosto para explorar cómo persuadir a más países extranjeros para que utilicen el dólar estadounidense como su moneda principal o de reserva.

Entre los participantes en el debate figuran el Tesoro, la Casa Blanca y el Consejo de Asesores Económicos del Presidente, así como expertos externos como Steve Hanke, economista de la Universidad Johns Hopkins conocido por su trabajo sobre la estabilización de la moneda.

Hanke dijo que Washington DC estaba cada vez más preocupado por las aspiraciones de China de desdolarizarse, lo que implica el uso del yuan y otras monedas para el comercio exterior, desafiando así el dominio global del dólar.

(N. de la R.: Todos saben que la única fortaleza del dólar consiste en que los negocios de commodities sean en dólares estadounidenses, y es lo que está en debate entre los países de BRICS, por ejemplo. China ha ampliado el comercio de petróleo y gas en yuanes con Rusia y los países del Golfo Pérsico, lo que demuestra una vez más su ambición de sustituir al dólar en la fijación de precios de la energía a nivel mundial. Según datos del Banco de Pagos Internacionales, el yuan representa ya más del 5% de los pagos globales.)

Embed Over the weekend, the Financial Times broke a story on my analysis of Argentina's capital flight.



Since 1995, 76% of the debt incurred by Argentina vanished thanks to capital flight.



NO ONE TRUSTS THE PESO.



IT'S TIME TO DOLLARIZE. pic.twitter.com/Z05YApbLIA — Steve Hanke (@steve_hanke) November 3, 2025

Traducción: Durante el fin de semana, el Financial Times publicó un artículo sobre mi análisis de la fuga de capitales de Argentina. Desde 1995, el 76% de la deuda contraída por Argentina desapareció gracias a la fuga de capitales. NADIE CONFÍA EN EL PESO. ES HORA DE DOLARIZAR.

----------------------------

La diplomacia de Beijing alarma a Washington DC

China intensifica su campaña global para promover el renminbi / yuan. Esto incluye la firma de acuerdos de intercambio de divisas con sus principales socios comerciales y el fomento de las liquidaciones en moneda local para limitar la influencia del dólar.

Ahora Beijing amplió y duplicó el tamaño de su línea de intercambio de 360.000 millones de yuanes con Corea del Sur, una medida que los analistas consideran un aspecto esencial de los esfuerzos más amplios para promover el yuan y crear reservas financieras contra las sanciones occidentales.

En Washington DC, este fenómeno genera preocupación. Los funcionarios de la Administración lo califican como una “erosión lenta” de la función del dólar en el orden financiero mundial.

Un alto funcionario con experiencia en la materia afirmó que el problema no era meramente económico: USA podría perder muchas de sus herramientas clave y una parte significativa de su influencia en sanciones a otros países, el comercio y la diplomacia.

Embed Récord de dolarización pre electoral y de rechazo de cheques sin fondos (salvo el encierro de 2020). La estabilidad macro más loca del mundo. pic.twitter.com/36y5ne85kL — esteban rafele (@estebanrafele) October 31, 2025

Dolarización

Según Hanke, ya identificaron varios mercados emergentes como posibles candidatos para el dólar estadounidense, entre ellos Argentina, Líbano, Ghana, Pakistán, Egipto, Turkiye, Venezuela y Zimbabue.

En particular, Argentina sigue siendo un punto clave. El país se enfrenta actualmente a otra ola de inestabilidad cambiaria, con una tasa de inflación anual que superó el 200% a principios de año.

Según el economista Jay Newman, exsocio de Elliott Management, la dolarización total de la economía argentina podría romper el ciclo de devaluaciones constantes y fuga masiva de capitales.

No obstante, algunos críticos, como el Fondo Monetario Internacional, advierten que el afán por la dolarización pone un asunto de política exterior en manos de Washington DC.

Además, USA, más allá de las monedas físicas, ha retomado su interés en la aplicación global del dólar en las finanzas digitales. Fuentes cercanas a las negociaciones afirman que esta Administración considera que las monedas estables respaldadas por el dólar y los sistemas de pago basados en blockchain son una herramienta moderna y conveniente para asegurar el papel central del dólar estadounidense a nivel internacional.

Hanke aclaró que el Tesoro también está investigando cómo algunos de los avances recientes pueden ayudar a USA a controlar las crecientes monedas digitales nacionales que han surgido en los últimos años.

Embed La nota del @FT donde se habla que Washington busca impulsar una dolarización a nivel global, siendo ARG un candidato tiene este pasaje q muestra lo poco se conoce a la región desde Londres. ARG es la 3ra economía de LATAM, con un PBI >400% que Ecuador y >1660% que El Salvador pic.twitter.com/FV3h3093bH — Esteban Actis (@actis_esteban) November 2, 2025

¿Cuál es la estrategia en dólares de la administración Trump?

Pero no hay consenso aún acerca de qué hacer. Vayamos a un texto de Alisha Chhangani, economista de Atlantic Council's GeoEconomics Center:

"El dólar estadounidense ha sido el pilar del sistema financiero internacional durante casi un siglo. Según el Monitor de Dominio del Dólar del Atlantic Council, la posición preeminente del dólar se mantiene sólida a corto y mediano plazo. Sin embargo (...) el valor del dólar se ha desplomado hasta casi su nivel más bajo en 3 años, a medida que los inversores reevalúan su confianza en la divisa estadounidense en medio de un panorama monetario y geopolítico en rápida evolución.

Dentro del gobierno de Trump, parecen existir perspectivas contrapuestas y a veces contradictorias sobre lo que implica el dominio del dólar para los intereses políticos de USA. (…)

(…) Stephen Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, ha argumentado que el estatus del dólar como moneda de reserva tiene un alto costo para los trabajadores y la industria estadounidenses. En noviembre de 2024, Miran describió dicho estatus como una desventaja estructural que obliga a USA a mantener déficits comerciales persistentes y un dólar sobrevalorado para satisfacer la demanda global de activos seguros denominados en dólares.

En aquel entonces, Miran propuso soluciones no convencionales, incluyendo la devaluación deliberada del dólar para crear un sistema monetario multipolar que permitiera compartir la carga de su estatus de moneda de reserva.

Miran parece no estar preocupado por la proporción del dólar en las reservas mundiales de los bancos centrales, pero reconoce los riesgos de un dólar más débil, principalmente que los inversores abandonen los activos en dólares, lo que aumentaría los costos de endeudamiento de USA. Su solución propuesta es extender el plazo de la deuda estadounidense, convenciendo a los países de que intercambien sus tenencias a corto plazo por bonos a 100 años.

Si bien esto aseguraría la inversión extranjera y reduciría el riesgo de refinanciamiento, el vencimiento extremadamente lejano podría minar la confianza en lugar de fortalecerla. Los tenedores de reservas priorizan la liquidez y la flexibilidad, por lo que extender drásticamente los plazos de vencimiento podría ser contraproducente, acelerando la diversificación de activos en dólares a medida que la moneda se deprecia.

En el centro de estas visiones contrapuestas subyace una tensión crítica que los responsables políticos deben abordar: el dólar cumple múltiples funciones a nivel mundial, y cada función exige enfoques estratégicos distintos.

La crítica de Miran se centra en el papel del dólar como moneda de reserva. Las amenazas arancelarias de Trump a los BRICS, en cambio, se centran en el papel del dólar en los pagos. Y el énfasis de la Reserva Federal y el Tesoro en las monedas estables se entiende mejor como un intento de reforzar la función del dólar como reserva de valor. Estas son las distintas funciones que desempeña el dólar, y a menudo requieren respuestas políticas divergentes. Gestionar una de ellas sin prestar la debida atención a las demás conlleva el riesgo de contradicciones internas que podrían erosionar la propia hegemonía que los responsables políticos buscan preservar.

No está claro qué sector dentro de la administración tendrá finalmente más influencia, lo que genera incertidumbre sobre la política estadounidense mientras tanto.

Embed ¿Dolarización?



Hay un nuevo mercado de predicción en Berry.



Invertí en si Argentina va a dolarizar su economía para mediados de 2026. pic.twitter.com/WZyG9vit7O — Berry (@berryinvesting) October 31, 2025

¿Cuál es, entonces, la estrategia en dólares?

Para mantener el dominio del dólar a largo plazo, la Administración Trump debería centrarse en crear una política coherente que armonice las múltiples funciones del dólar y evite acciones políticas contradictorias. Fundamental para este esfuerzo debería ser el compromiso con la estabilidad financiera (evitando aranceles a gran escala, manipulación cambiaria significativa y el contagio de criptomonedas). El mundo tendrá más probabilidades de percibir al dólar como una moneda confiable cuando vea a USA como un custodio estable y fiable de activos extranjeros.

Aquí hay 3 maneras específicas en que la Casa Blanca puede impulsar una política monetaria sólida y coherente:

##Promover la innovación responsable y la supervisión de las monedas estables respaldadas por el dólar: La administración —en particular las agencias de seguridad nacional, el Tesoro y la Reserva Federal— debe monitorear activamente los riesgos que plantea la proliferación global de monedas estables respaldadas por el dólar. Los legisladores no deben ignorar la acelerada dolarización de los mercados emergentes ni las posibles respuestas restrictivas. La regulación por sí sola es insuficiente; se necesitan mecanismos de aplicación claros para garantizar el cumplimiento y mitigar el riesgo sistémico.

##Buscar la estabilidad mediante medidas comerciales estratégicas: El gobierno debería priorizar una política comercial estable y eliminar los aranceles generalizados. En su lugar, debería aplicar medidas específicas para abordar casos concretos de prácticas anticompetitivas y manipulación cambiaria. Esto contribuiría a preservar el papel del dólar al mantener la confianza de los inversores globales y garantizar la circulación continua del dólar en el comercio sin perturbar las relaciones comerciales ni las cadenas de suministro.

##Reforzar la credibilidad institucional y la coordinación de políticas: Reafirmar la independencia de la Reserva Federal es fundamental para mantener la confianza global en la política monetaria estadounidense, los mercados de capitales y la fortaleza a largo plazo del dólar. Al mismo tiempo, el gobierno debería mejorar la coordinación de los análisis y garantizar la coherencia entre las agencias en cuanto a la comunicación y la implementación de políticas relacionadas con el dólar. Esto podría lograrse aprovechando de manera más eficaz las estructuras interinstitucionales existentes, como el Consejo de Seguridad Nacional y el Consejo Económico Nacional. O, de ser necesario, mediante la creación de un nuevo mecanismo de coordinación específico. El objetivo principal es brindar mayor claridad, previsibilidad y coherencia al enfoque del gobierno.

Ante todo, los responsables políticos deben reconocer que la mayor amenaza para el dólar no es externa, sino la erosión de la confianza en las instituciones políticas y jurídicas de USA. El dólar no solo se sustenta en el tamaño de la economía estadounidense, sino también en la fe en el estado de derecho, la inviolabilidad de los contratos, un banco central independiente y la estabilidad de la gobernanza democrática. Las ventajas estructurales —los efectos de red, la profundidad de los mercados de capitales y el papel central del dólar en los pagos globales— hacen que su dominio sea resiliente. Sin embargo, estos fundamentos son tan estables como los marcos jurídicos, políticos e institucionales que los sustentan. Si esos fundamentos se debilitan, ningún arancel ni volumen de monedas estables podrá preservar el papel central del dólar en el sistema global.

Por ahora, no existe una alternativa viable al dólar. Sin embargo, la visión contradictoria y fragmentada de la administración Trump sobre los diversos roles del dólar podría causar un daño duradero a su dominio a largo plazo."

------------------

