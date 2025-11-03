El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este lunes (03/11) que Alejandro Lew es el nuevo secretario de Finanzas en reemplazo de Pablo Quirno (ahora canciller, en reemplazo del renunciado Gerardo Werthein). Se trata de un retorno al equipo económico, tras haber sido director del BCRA.
CAMBIOS EN EL GABINETE
Luis Caputo 'repesca' a Alejandro Lew, el que "nos dejó sin nafta"
Luis Caputo anunció a Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas. Ex JP Morgan, ex BCRA y ex YPF -acusado por desabastecimiento de combustible en 2023-.
Alejandro Lew fue CEO de Energy360°, CFO de Genneia y director del banco HSBC, y antes a cargo del área de deuda en JPMorgan Chase & Co.
Pero también tuvo varios pasajes como funcionario público, siendo el más notorio como director financiero de YPF durante el Gobierno de Alberto Fernández. Su paso por esa función no terminó bien: a fines de noviembre de 2023, fue despedido a pedido del entonces ministerio de Economía que en ese momento encabezaba el también candidato a presidente Sergio Massa. En el Palacio de Hacienda lo responsabilizaban por el faltante de combustible que hubo en el país las semanas previas al balotaje.
Miguel Ángel Pesce -ex titular del BCRA-, Guillermo Michel -ex titular de la Aduana-, y Lisandro Cleri -ex vicepresidente del BCRA-, coincidieron en su momento en que faltó nafta porque Alejandro Lew no había conseguido los dólares para descargar 6 cargamentos de naftas y gasoil que YPF había contratado.
Michel, incluso, lo acusó de "boicotear" a Sergio Massa, y realizó una denuncia penal y presentaciones ante la Comisión Nacional de Valores y la SEC -organismo que regula los mercados en los Estados Unidos-.
En Unión por la Patria lo hicieron responsable de incumplir con su rol financiero en YPF para conseguir los dólares necesarios, sin recurrir al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), y así ocurrió la crisis de desabastecimiento, crítica en la campaña electoral.
Tras ser despedido en YPF, y apenas semanas después, Javier Milei llegó a la Presidencia, y lo designó como director del Banco Central (BCRA), lo que generó suspicacias y críticas. Ocupó ese cargo hasta que fue removido en julio 2024.
Ahora, Luis Caputo lo repesca para la secretaría de Finanzas.
