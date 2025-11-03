Luis Caputo 'repesca' a Alejandro Lew, el que "nos dejó sin nafta"

En Unión por la Patria lo hicieron responsable de incumplir con su rol financiero en YPF para conseguir los dólares necesarios, sin recurrir al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), y así ocurrió la crisis de desabastecimiento, crítica en la campaña electoral.

Tras ser despedido en YPF, y apenas semanas después, Javier Milei llegó a la Presidencia, y lo designó como director del Banco Central (BCRA), lo que generó suspicacias y críticas. Ocupó ese cargo hasta que fue removido en julio 2024.

Ahora, Luis Caputo lo repesca para la secretaría de Finanzas.

Nuevo Secretario de Finanzas:



Alejandro Lew retorna al equipo económico, ahora como Secretario de Finanzas.

Alejandro ya nos acompañó al comienzo de la gestión como Director y Vicepresidente II del BCRA.

Anteriormente se desempeñó como CFO de YPF y de otras compañías… pic.twitter.com/eYYkvT78s0 — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 3, 2025

