Alejandro Lew, el que nos dejó sin nafta, va al BCRA

Sin embargo, Miguel Ángel Pesce -ex titular del BCRA-, Guillermo Michel -ex titular de la Aduana-, y Lisandro Cleri -ex vicepresidente del BCRA-, coincidieron en su momento en que faltó nafta porque Alejandro Lew no había conseguido los dólares para descargar 6 cargamentos de naftas y gasoil que YPF había contratado.