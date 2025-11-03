Juanita Tinelli, la hija más chica de Marcelo Tinelli, contó que recibió amenazas y tuvo que pedir un botón antipánico a la Justicia porteña, además de lanzar cuestionamientos a su progenitor. Pero ahora se conocieron detalles de la denuncia y sorprendió a todos: el acusado es Gustavo Scaglione, accionista de América y reciente comprador de acciones de Telefe.
ESCÁNDALO TOTAL
Gustavo Scaglione contra Marcelo Tinelli: "Voy a ejecutarle todo, perdí la paciencia"
Luego de que se conociera la denuncia de Juanita Tinelli, Gustavo Scaglione contraatacó y apuntó contra Marcelo Tinelli: "hace esto para no pagar".
Lo curioso del asunto es que los detalles de la denuncia presentada en la Justicia fueron informados por Marina Calabró y Facundo Pastor en A24, del grupo América, del que Scaglione es accionista. Es evidente que los periodistas recibieron 'luz verde' de la dirección para contar esta situación.
Tras presentar el texto de la demanda, Marina Calabró contó que Scaglione le envió un mensaje con su versión: dijo que la denuncia "es falsa" y que sus abogados van a intervenir. "Ahora voy a ejecutarle todo porque perdí la paciencia. Como está embargado en Uruguay hace esto para no pagar", agregó el empresario sobre Marcelo Tinelli, quien le debe 12 millones de dólares, según informaron los citados periodistas.
Juanita Tinelli denunció al empresario por "amenazas". Dijo que recibió un llamado de un número desconocido que le preguntó si era Juana Tinelli y luego le advirtió: "Soy Gustavo Scaglione, tu papá me conoce muy bien, vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho, mucho", tras lo cual cortó la comunicación.
Ese diálogo está en la denuncia presentado ante la Justicia porteña, que le otorgó a la joven un botón antipánico.
Juanita Tinelli y la interna familiar: "No comparto ni avalo muchas de las decisiones de mi papá"
La presunta amenaza de Scaglione a Juanita Tinelli también desató una interna familiar fuerte. "No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años", escribió la hija menor del empresario y conductor de TV, en su descargo en redes.
Luego, su mamá Paula Robles publicó en su perfil una frase de Oscar Wilde: “El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere”.
Juanita compartió ese posteo y agregó: "El egoísmo enferma”. El destinatario parece ser evidente: Marcelo Tinelli.
Luego de la denuncia, la joven de 22 años dejó de seguir a su padre en Instagram, al igual que a su hermana mayor Candelaria, fruto de la relación entre Marcelo y Soledad Aquino.
Por su parte, Tinelli compartió un mensaje en X refiriéndose a la "experiencia muy dolorosa" que vivió "Juani" y dijo que esa experiencia es dolorosa "para todos nosotros".
Además aclaró que no hará declaraciones al respecto ya que es un "tema muy familiar y muy íntimo".
