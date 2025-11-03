Gustavo Scaglione contra Marcelo Tinelli: "Voy a ejecutarle todo, perdí la paciencia"

Juanita Tinelli y la interna familiar: "No comparto ni avalo muchas de las decisiones de mi papá"

La presunta amenaza de Scaglione a Juanita Tinelli también desató una interna familiar fuerte. "No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años", escribió la hija menor del empresario y conductor de TV, en su descargo en redes.

Luego, su mamá Paula Robles publicó en su perfil una frase de Oscar Wilde: “El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere”.

Juanita compartió ese posteo y agregó: "El egoísmo enferma”. El destinatario parece ser evidente: Marcelo Tinelli.

Luego de la denuncia, la joven de 22 años dejó de seguir a su padre en Instagram, al igual que a su hermana mayor Candelaria, fruto de la relación entre Marcelo y Soledad Aquino.

Por su parte, Tinelli compartió un mensaje en X refiriéndose a la "experiencia muy dolorosa" que vivió "Juani" y dijo que esa experiencia es dolorosa "para todos nosotros".

Además aclaró que no hará declaraciones al respecto ya que es un "tema muy familiar y muy íntimo".

