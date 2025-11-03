A días de que Moria Casán comience con su nuevo programa en las mañanas de El Trece, Georgina Barbarossa se refirió a lo que será su competencia teniendo en cuenta que desde hace años es líder mediante la pantalla de Telefe con A la Barbarossa.
"EL VÍNCULO SE CORTÓ"
Georgina Barbarossa prendió el ventilador previo al debut de Moria Casán en El Trece
La conductora Georgina Barbarossa habló sin rodeos sobre su colega que se convertirá en su principal competencia cuando de comienzo a su nuevo programa.
“Yo la quise mucho a ella, pero el vínculo se cortó. Es una mujer bárbara, muy talentosa, inteligente, rápida y con una impronta increíble. Así que yo creo que va a hacer un muy buen programa”, comenzó diciendo sobre la diva que debutará el 10 de noviembre.
Asimismo, destacó que el flamante ciclo elevará la vara y en diálogo con Teleshow, explicó: “Cuando tenés buena competencia, vos crecés. No es lo mismo trabajar con un actor mediocre que con uno bueno. En la tele es igual, la gente merece opciones y eso nos exige siempre”.
“Tengo los mejores panelistas, tengo la mejor producción, tengo de los mejores técnicos, que los adoro”, añadió posteriormente haciéndole un guiño a su equipo de trabajo que la acompaña de lunes a viernes.
Georgina Barbarossa tiene suficiente con su programa
Es preciso recordar que cuando Georgina Barbarossa visitó a Ernesto Tenembaum en Radio con Vos confesó cómo le afecta tratar la actualidad argentina.
Al ser consultada sobre cómo le afecta hablar sobre la actualidad argentina y expresó sin lugar a dudas: "Me pesa y mucho".
"Me duele esta Argentina y no veo que haya un cambio", añadió la conductora de A la Barbarossa visiblemente molesta.
Y posteriormente indicó que sería diferente si Javier Milei"tuviese un poquito más de humanidad, de piedad".
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Antes de que Macri visite a Milei, Bullrich le desangra el bloque del PRO en Diputados
Argentina grande vs. Argentina chica: La decisión de Javier Milei
La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo
A Nancy Pazos no la apoyan ni sus hijos: Qué dijo uno de ellos
Las zapatillas que todos buscan llenan un local recién abierto