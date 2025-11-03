Georgina Barbarossa prendió el ventilador previo al debut de Moria Casán en El Trece

Al ser consultada sobre cómo le afecta hablar sobre la actualidad argentina y expresó sin lugar a dudas: "Me pesa y mucho".

"Me duele esta Argentina y no veo que haya un cambio", añadió la conductora de A la Barbarossa visiblemente molesta.

Y posteriormente indicó que sería diferente si Javier Milei"tuviese un poquito más de humanidad, de piedad".

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Antes de que Macri visite a Milei, Bullrich le desangra el bloque del PRO en Diputados

Argentina grande vs. Argentina chica: La decisión de Javier Milei

La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo

A Nancy Pazos no la apoyan ni sus hijos: Qué dijo uno de ellos

Las zapatillas que todos buscan llenan un local recién abierto