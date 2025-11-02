Jey Mammón está de regreso y parece decidido a recuperar el terreno que perdió tras la polémica que lo dejó fuera de juego. Después de atravesar la tormenta desatada por la denuncia de abuso sexual que realizó Lucas Benvenuto, el humorista y conductor resurgió en la pantalla de El Nueve con "Medianoche con Jey" y ahora trae novedades que demuestran que su retorno va en serio.
TRAS EL ESCÁNDALO
¿Jey Mammón se va del país?: "Ya no estoy en el piso como me dejaron. Tengo ganas de..."
Jey Mammón combina televisión y teatro, confirma fechas en Uruguay y deja entrever que planea vivir entre Argentina y el país vecino.
En diálogo con Pablo Montagna para "Pasa Montagna" por Radio Rivadavia, el artista dejó en claro que está transitando una etapa completamente diferente, marcada por la reconstrucción y el deseo de mirar hacia adelante.
La primera bomba que soltó tiene que ver directamente con su programa. Desde agosto de 2025, el ciclo nocturno de humor y entrevistas venía ocupando apenas media hora de aire, pero eso está por cambiar radicalmente. "A partir del lunes 3 de noviembre vamos a partir de las 23:00 hs. Antes duraba media hora y ahora va a durar una. Es una gran noticia, estoy muy agradecido de que se extienda", anunció visiblemente entusiasmado.
Claro que hablar de televisión implica inevitablemente hablar de números, y ahí el conductor mostró una filosofía particular. Consultado sobre la obsesión que genera el rating en la industria, respondió con una frase contundente: "Estoy en un momento de mi vida donde no pienso en competir, no porque no me interese, todos queremos ganar, pero yo me quiero ganar a mí mismo". Esa reflexión revela un cambio de chip profundo, especialmente viniendo de alguien que supo estar en la cima del éxito y conoce perfectamente lo que significa la batalla por los puntos. Para reforzar su postura, agregó sin vueltas: "Yo no veo los números de los demás, miro el mío".
Jey Mammón anuncia shows en Uruguay
Pero la movida no se limita a la pantalla chica. Jey, habló sobre la gira "Jey de Girafa", que arrancó el 25 de octubre en Rosario y promete varias fechas más. El 8 de noviembre pisará el emblemático Teatro Broadway de Buenos Aires, mientras que el 12 del mismo mes cruzará el charco para presentarse en Uruguay con múltiples funciones programadas. Este desembarco en territorio uruguayo no es casual: el conductor dejó entrever que el país vecino ocupa un lugar especial en sus planes a futuro.
La posibilidad de dividir su vida entre dos países parece tentarlo seriamente, aunque reconoció las complejidades: "También tengo propuestas de laburo allá, pero es difícil porque trabajo acá".
Finalmente, llegó el momento más duro de la charla. Al referirse a cómo transita el presente después del escándalo que lo dejó noqueado, Jey eligió una metáfora física que resume todo: "Ya no estoy en el piso como me dejaron, estoy sentado en una silla y me puedo parar". Esa imagen dice más que mil palabras, ya que habla de alguien que tocó fondo, que quedó devastado, pero que encontró la fuerza para levantarse de a poco.
