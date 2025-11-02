¿Jey Mammón se va del país?: "Ya no estoy en el piso como me dejaron. Tengo ganas de..."

"Uruguay es hermoso y la gente también. Tengo ganas de vivir en Uruguay o mitad acá y mitad allá", confesó. "Uruguay es hermoso y la gente también. Tengo ganas de vivir en Uruguay o mitad acá y mitad allá", confesó.

La posibilidad de dividir su vida entre dos países parece tentarlo seriamente, aunque reconoció las complejidades: "También tengo propuestas de laburo allá, pero es difícil porque trabajo acá".

Embed - Jey Mammon: "Ya no estoy en el piso como me dejaron, estoy sentado en una silla y me puedo parar"

Finalmente, llegó el momento más duro de la charla. Al referirse a cómo transita el presente después del escándalo que lo dejó noqueado, Jey eligió una metáfora física que resume todo: "Ya no estoy en el piso como me dejaron, estoy sentado en una silla y me puedo parar". Esa imagen dice más que mil palabras, ya que habla de alguien que tocó fondo, que quedó devastado, pero que encontró la fuerza para levantarse de a poco.

