Mirtha Legrand incomodó a Jey Mammón con la pregunta más temida en la TV

Lo más fuerte llegó cuando habló de la diferencia de edad. "Él tenía dieciséis cuando lo conocí hace diecisiete años... Tuvimos una relación. Nos amamos", repitió, reconociendo un vínculo que para parte de la audiencia resulta, como mínimo, difícil de procesar. Incluso pidió disculpas si esa relación ofendió a alguien: "Si a alguno le lastima o le lastimó que haya tenido una relación con un chico de 17 hasta los 23… yo le pido disculpas".

Con esa frase, Mammón buscó cerrar el tema y también poner en manos del público el juicio final. La Justicia ya lo eximió de culpa, pero cada aparición suya será un alegato.

