El regreso de Jey Mammón a la televisión volvió a ponerlo en el centro de la polémica. Invitado a la mesa de Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha por El Trece, el conductor enfrentó en vivo la pregunta más incómoda sobre la denuncia en su contra, volviendo a poner sobre la mesa lo que la Justicia ya había cerrado.
TRIBUNAL EN VIVO
Mirtha Legrand incomodó a Jey Mammón con la pregunta más temida en la TV
Jey Mammón volvió a la tele y habló de frente en la mesa de Mirtha. La diva lo puso contra las cuerdas con una pregunta fuerte sobre su pasado.
Volvió Jey Mammón, pero el pasado lo persigue
Jey Mammón eligió Canal 9 para relanzar su carrera con Medianoche con Jey, pero este sábado 16/08 hizo una parada por La Noche de Mirtha (El Trece). Ahí, frente a la Chiqui, no pudo esquivar la cuestión que lo persigue desde 2023. Cuando la conductora le preguntó sin vueltas "¿la violación existió?", contestó: "La respuesta es no". Después admitió que la relación con Lucas Benvenuto, que comenzó cuando el joven tenía 16 años, existió y la definió como "consentida": "Nos amamos".
La Justicia ya lo sobreseyó, pero sigue abierto el debate: ¿es suficiente la legalidad para sostener su regreso mediático? Mammón lo plantea como una historia personal atravesada por el dolor, pero también por la oportunidad de “reencontrarse” con los suyos. "La pasé mal y la pasé bien también, porque me encontré conmigo, me encontré con mucha gente a la que me tenía que acercar más, y también con gente que me tenía que alejar", dijo frente a las cámaras de El Trece.
Lo cierto es que su relato choca con un contexto social muy distinto al de hace 17 años. Hoy, en plena sensibilidad sobre el consentimiento y las relaciones asimétricas, el regreso de Jey a la TV se convierte en un caso de prueba sobre el límite de la absolución judicial y la aceptación social.
El veredicto de Mirtha Legrand y el juicio del público
El living de Mirtha volvió a convertirse en tribunal popular, entre las copas y las luces de estudio, donde la conductora hizo lo que la Justicia no: repreguntar en vivo. Mammón, lejos de incomodarse, se mostró dispuesto: "Yo quería hablar. No quería que se esfume el tema. La relación fue consentida". Hasta recordó que, antes del programa, Mirtha le había consultado si podía preguntarle sobre la denuncia y él le respondió: "Preguntame lo que quieras".
Lo más fuerte llegó cuando habló de la diferencia de edad. "Él tenía dieciséis cuando lo conocí hace diecisiete años... Tuvimos una relación. Nos amamos", repitió, reconociendo un vínculo que para parte de la audiencia resulta, como mínimo, difícil de procesar. Incluso pidió disculpas si esa relación ofendió a alguien: "Si a alguno le lastima o le lastimó que haya tenido una relación con un chico de 17 hasta los 23… yo le pido disculpas".
Con esa frase, Mammón buscó cerrar el tema y también poner en manos del público el juicio final. La Justicia ya lo eximió de culpa, pero cada aparición suya será un alegato.
