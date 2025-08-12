urgente24
Telefe no dio respiro en el rating y América enfrentó un tropiezo que se hizo viral

Telefe volvió a liderar con La Voz Argentina y sus Knockouts. América y El Nueve apostaron estrenos que dejaron momentos y números para debatir.

12 de agosto de 2025 - 09:09
Por GERMÁN MOLKUC

Este lunes, Telefe llevó a La Voz Argentina a una de sus etapas más intensas y volvió a marcar el ritmo del prime time. En paralelo, Santiago Maratea debutó en Trato Hecho por América y Jey Mammón regresó a la pantalla de El Nueve, en una noche con estrenos, rating cambiante y momentos que dieron que hablar.

Telefe impuso ritmo y dejó a la competencia mirando de lejos

A las 21.50, La Voz Argentina arrancó los Knockouts con un piso de 11,5 puntos (Kantar Ibope Media) y desde ahí fue para arriba, tocando 14,4 en los cruces más potentes. La dinámica (dos participantes del mismo equipo cantando cada uno su tema, y el coach eligiendo quién sigue) se potenció con la presencia de co-coaches que no quedaron detrás de cámara: Cazzu con Luck Ra, Zoe Gotusso junto a Lali, Emmanuel Horvilleur con Miranda! y el Chaqueño Palavecino con Soledad Pastorutti.

image
La Voz Argentina lideró con picos de 14,4 puntos y co-coaches en escena. Telefe combinó producción, tensión y emoción para dominar la franja y generar repercusión en redes.

La decisión de poner a estas duplas en el escenario principal le sumó tensión y frescura a un formato que ya conoce el camino. Hubo cruces donde el show superó la expectativa, como el de What a feeling (Flashdance) contra Never enough (El gran showman), que clavó un pico de 14 puntos.

Telefe entendió que la televisión abierta hoy necesita momentos de impacto real, con producción y emoción que se traduzca en redes. Mientras tanto, el resto apenas podía morder algo de esa audiencia. La jugada de arrancar temprano y fuerte fue clave para dominar la noche.

América y El Nueve: apuestas distintas, resultados irregulares

América probó con algo que no se había hecho: poner a un influencer como conductor de Trato Hecho. Santiago Maratea debutó con escenografía renovada, reglas ajustadas y un condimento de reality que se alimenta de redes sociales. Pero el momento más comentado no fue de juego: cuando el primer participante contó que vivía con su mamá y su hermano, Maratea preguntó por su padre. La respuesta del participante fue un escueto "Lo mataron" que lo dejó expuesto, y su salida fue incómoda: "Ah, de una. Terrible, amigo. Lo lamento… estamos en el debut y los dos sin padre". El clip se viralizó al instante. En rating, se movió entre 2 y 3 puntos, quedando tercero en la franja.

En El Nueve, Medianoche con Jey arrancó con 0,6 puntos, piso bajo pero formato conocido: entrevistas con música en vivo. Jey Mammón abrió con Graciela Alfano, que habló de su carrera, sus vínculos y evitó meterse en política. La vuelta de Mammón a un canal grande, después de su salida de Telefe por la denuncia de Lucas Benvenuto, marcó un regreso cauteloso.

image
Santiago Maratea debutó en Trato Hecho con formato renovado y un momento incómodo que se viralizó. El Nueve volvió con Jey Mammón en entrevistas, pero con rating bajo y público de nicho.

La noche dejó un mapa claro: Telefe sigue siendo el rival a vencer, América busca diferenciarse aunque eso implique riesgos, y El Nueve se aferra a su estilo de nicho. El prime time volvió a moverse, y eso ya es una noticia.

