Telefe no dio respiro en el rating y América enfrentó un tropiezo que se hizo viral

Embed El primer participante de #TratoHecho tenía una historia de vida difícil y terminó en coincidencia con Santi Maratea: "estamos en el debut y los dos sin padre" pic.twitter.com/vCd4cTUaoK — emi (@eeemiliano) August 12, 2025

En El Nueve, Medianoche con Jey arrancó con 0,6 puntos, piso bajo pero formato conocido: entrevistas con música en vivo. Jey Mammón abrió con Graciela Alfano, que habló de su carrera, sus vínculos y evitó meterse en política. La vuelta de Mammón a un canal grande, después de su salida de Telefe por la denuncia de Lucas Benvenuto, marcó un regreso cauteloso.

image Santiago Maratea debutó en Trato Hecho con formato renovado y un momento incómodo que se viralizó. El Nueve volvió con Jey Mammón en entrevistas, pero con rating bajo y público de nicho.

La noche dejó un mapa claro: Telefe sigue siendo el rival a vencer, América busca diferenciarse aunque eso implique riesgos, y El Nueve se aferra a su estilo de nicho. El prime time volvió a moverse, y eso ya es una noticia.

