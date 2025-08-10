Skydance Media se queda con Paramount y apura la venta de Telefe

Richard Greenfield, analista de medios de Lightshed Partners dijo a Barron’s:

Ellison parece estar posicionando a la compañía para invertir significativamente en el futuro. Ellison parece estar posicionando a la compañía para invertir significativamente en el futuro.

Ahora Paramount, bajo el ala de Skydance Media, tiene diferentes activos de alto perfil, como la cadena de televisión CBS, el estudio cinematográfico de Paramount, diversas cadenas de cable, como MTV, Nickelodeon y Comedy Central, y la plataforma de streaming Paramount+. A nivel local, Telefe ya busca dueño.

Telefe: ¿quién comprará el canal más visto del país?

En Argentina, Telefe se encuentra en un punto de inflexión luego del nuevo escenario corporativo. Tras la fusión que consolidó el fin de la era Redstone, Paramount sigue buscando dueño para el canal. Busca recaudar entre 80 y 100 millones de dólares, muy por debajo de los US$ 345 millones desembolsados en 2016.

Entre los potenciales compradores se encuentran todos empresarios locales, como el Grupo Werthein (Los W), José Luis Manzano y su socio Gustavo Scaglione, Marcelo Fígoli, Corporación América, Alpha Media y el productor Tomás Yankelevich.

image El futuro de Telefe es aún incierto.

Mientras en Estados Unidos se estudia si la nueva Paramount —ahora cotizando como PSKY— debería permanecer en el S&P500, a pesar de su caída en capitalización de mercado tras el 70% adquirido por Skydance, en Argentina el foco está en conocer quién será el nuevo dueño del canal de las pelotas.

Más noticias en Urgente 24

El Ejército Argentino busca camionetas todo terreno: Qué marca quiere

Con Garbarino, "en veremos", otra reconocida cadena de electrodomésticos cerró todos sus locale

El outlet de Buenos Aires que anunció que es furor y extiende su cierre

Tras luz verde de YPF, volverá a operar histórica refinería del país

Es oficial: Un importante aeropuerto del país cierra temporalmente