En medio de cambios estratégicos profundos en la industria del entretenimiento global y en los medios argentinos, surgen preguntas clave. La fusión de Paramount Global con Skydance Media abre un nuevo ciclo financiero y creativo. En Argentina, Telefe enfrenta una venta que definirá su rumbo.
MEDIOS EN JUEGO
Skydance Media se queda con Paramount y apura la venta de Telefe
Tras la fusión con Skydance Media, Paramount emprende una nueva etapa bursátil. A nivel local, Telefe sigue buscando dueño.
Skydance y Paramount: una nueva era bursátil
La fusión de US$ 8.000 millones se dio luego de largas negociaciones, e incluso implicó el pago de US$ 16 millones por parte del comprador, David Ellison, a Donald Trump para que retirase una demanda que acaecía sobre el programa 60 minutes, por presuntamente beneficiar a Kamala Harris en las ultimas elecciones presidenciales. Una vez levantada la demanda, la compra de Paramount pudo concretarse.
Recientemente, Barron’s destacó que la fusión entre Skydance Media y Paramount Global deja una oportunidad atractiva para los inversores. Aunque el reparto a los accionistas antiguos —especialmente los de Clase B— fue desfavorable (US$ 15 por acción), la nueva Paramount, ahora bajo el liderazgo de David Ellison (hijo del fundador de Oracle), representa un “apetecible contrataque bursátil”: activos valiosos, respaldo financiero sólido y una visión moderna focalizada en el streaming y en el contenido exclusivo.
Benchmark mantiene una calificación positiva sobre la compra de las acciones de Paramount, estableciendo un precio objetivo de US$ 16. La acción cotiza actualmente en alrededor de US$ 10,61, lo que sugiere un potencial alcista de alrededor del 50%, especialmente ahora que los mercados anticipan cambios estructurales positivos.
Sin embargo, solo tres de los 25 analistas que cubren las acciones de Paramount la califican como una buena opción de compra. La mayoría prefiere esperar a conocer mejor los planes de la empresa.
Richard Greenfield, analista de medios de Lightshed Partners dijo a Barron’s:
Ahora Paramount, bajo el ala de Skydance Media, tiene diferentes activos de alto perfil, como la cadena de televisión CBS, el estudio cinematográfico de Paramount, diversas cadenas de cable, como MTV, Nickelodeon y Comedy Central, y la plataforma de streaming Paramount+. A nivel local, Telefe ya busca dueño.
Telefe: ¿quién comprará el canal más visto del país?
En Argentina, Telefe se encuentra en un punto de inflexión luego del nuevo escenario corporativo. Tras la fusión que consolidó el fin de la era Redstone, Paramount sigue buscando dueño para el canal. Busca recaudar entre 80 y 100 millones de dólares, muy por debajo de los US$ 345 millones desembolsados en 2016.
Entre los potenciales compradores se encuentran todos empresarios locales, como el Grupo Werthein (Los W), José Luis Manzano y su socio Gustavo Scaglione, Marcelo Fígoli, Corporación América, Alpha Media y el productor Tomás Yankelevich.
Mientras en Estados Unidos se estudia si la nueva Paramount —ahora cotizando como PSKY— debería permanecer en el S&P500, a pesar de su caída en capitalización de mercado tras el 70% adquirido por Skydance, en Argentina el foco está en conocer quién será el nuevo dueño del canal de las pelotas.
