Paramount cierra acuerdo en EE.UU. y Telefe sigue sin comprador firme en Argentina

También están bajo la lupa las producciones propias, sobre todo los programas de humor político. The Late Show con Stephen Colbert ya fue cancelado por "motivos económicos" y hay incertidumbre sobre The Daily Show con Jon Stewart, que por ahora sigue al aire pero no se sabe hasta cuándo. Para rearmar la producción, se vienen fusiones entre los estudios internos y cambios en los cargos importantes, como la llegada de Cindy Holland y Dana Strong para darle nuevo aire.