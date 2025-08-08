Con Garbarino, "en veremos", otra reconocida cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales

En los primeros meses de 2024, la compañía había delineado un ambicioso plan de expansión que contemplaba la mudanza a un nuevo centro logístico de 4.400 m², mejoras en su plataforma de e-commerce y el objetivo de duplicar sus locales en un plazo de dos años.

Sin embargo, los primeros signos de dificultades comenzaron a manifestarse rápidamente, con cierres paulatinos de sucursales y recortes internos hasta que finalmente señalaron que la empresa fue víctima de la misma coyuntura adversa que atraviesan otras cadenas de retail del sector.

Garbarino, en veremos

garbarino.jpg Cuando Carlos Rosales compró Garbarino, la cadena contaba con cerca de 200 locales y más de 4.000 empleados.

Garbarino, otro gigante del sector atraviesa una situación también muy compleja. De hecho, días atrás la Justicia puso en venta las marcas Garbarino y Compumundo para evitar su cierre definitivo.

Fue la decisión que adoptó el juez de la causa tanto para el caso de Garbarino como para el de Compumundo, la de abrir un "Registro de Interesados" para que dentro de la próxima semana se conozca si existen interesados en comprar ambas marcas.

Y en caso de que vencido el plazo no haya inscriptos se declarará la quiebra tanto de Garbarino como de Compumundo, haciendo honor a los postulados del art. 48 inc. 2° de la Ley de Concursos y Quiebras.

Otras noticias de Urgente24

Karina Milei acordó con Mauricio Macri en CABA y Rogelio Frigerio con LLA en E.R.

Diana Mondino hunde a Milei: "O no es muy inteligente o es corrupto"

Horror sin límites en Jujuy: Asesino daba de comer carne humana a los perros

Metido de lleno en la campaña PBA, Milei provoca con el "Nunca Más" (y hay polémica)