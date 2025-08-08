Trump ordena a su Ejército atacar al narcotráfico por mar y en otros países

En enero, en el primer mes de su retorno al poder, Trump firmó una orden ejecutiva que habilitó al Departamento de Estado a comenzara a clasificar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, de manera tal que sea más fácil la extradición de los pandilleros.

El republicano viene atacando específicamente a los cárteles mexicanos, venezolanos y salvadoreños, entre los que se encuentran el cártel de los Soles, el Tren de Aragua y Mara Salvatrucha (conocida como MS-13), a los que considera “una amenaza a la seguridad nacional más allá de la que plantea el crimen organizado tradicional”.

