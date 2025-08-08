El presidente estadounidense Donald Trump ha firmado un decreto dirigido al Pentágono que habilita el uso de la fuerza militar contra los cárteles de droga transnacionales, a los que considera organizaciones terroristas, en un intento por detener el flujo de fentanilo y darle al Ejército el marco legal para que pueda llevar a cabo operaciones contra el narcotráfico en territorio extranjero.
Trump ordena a su Ejército atacar al narcotráfico por mar y en otros países
En ese sentido, la orden emitida por Trump proporciona el sustento legal para que comience a usar la fuerza militar para desbaratar a los cárteles de drogas, dando el visto bueno para atacarlos por vía aérea, terrestre, en aguas internacionales y hasta en territorio extranjero.
El republicano ha dispuesto esta orden con base en su promesa de campaña. Es que Trump se comprometió a combatir la crisis de fentanilo en el país, la cual se cobra la vida de cien mil jóvenes y personas sin hogar, quienes suelen caer por la falta de oportunidades en el abuso de este adictivo opiáceo que los convierte prácticamente en zombis y los lleva a cometer actos al margen de la ley, que incluyen la prostitución y el robo carterista.
Según fuentes anónimas que dialogaron con The New York Times, tras el visto bueno de la Casa Blanca varios oficiales estadounidenses han empezado a elaborar distintas opciones sobre cómo se podría atacar a los cárteles de drogas transnacionales.
Trump despliega una ofensiva letal contra las pandillas hasta terrenos extranjeros
Este año, el líder de la Casa Blanca, Donald Trump, ha desplegado a la Guardia Nacional en la frontera suroeste para frenar el tráfico de fentanilo y de inmigrantes ilegales, como parte de su política internacional para combatir el tráfico de drogas que ingresa a los Estados Unidos.
En enero, en el primer mes de su retorno al poder, Trump firmó una orden ejecutiva que habilitó al Departamento de Estado a comenzara a clasificar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, de manera tal que sea más fácil la extradición de los pandilleros.
El republicano viene atacando específicamente a los cárteles mexicanos, venezolanos y salvadoreños, entre los que se encuentran el cártel de los Soles, el Tren de Aragua y Mara Salvatrucha (conocida como MS-13), a los que considera “una amenaza a la seguridad nacional más allá de la que plantea el crimen organizado tradicional”.
