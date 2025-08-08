Maduro, "prófugo" de USA /Trump y con recompensa duplicada

La cocaína (incautada y asociada a Maduro) suele estar mezclada con fentanilo, lo que ha provocado la pérdida y destrucción de innumerables vidas estadounidenses La cocaína (incautada y asociada a Maduro) suele estar mezclada con fentanilo, lo que ha provocado la pérdida y destrucción de innumerables vidas estadounidenses

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AGPamBondi/status/1953583017353466306&partner=&hide_thread=false Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

"Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para traer drogas letales y violencia a nuestro país", sentenció.

Este anuncio de Washington, de que Estados Unidos ha duplicado la recompensa millonaria por la cabeza de Maduro ,ocurre a un mes de que la administración de Trump le otorgara a Chevron una licencia para producir petróleo en Venezuela, lo que desagradó a la comunidad venezolana en el exilio que presiona por una condena contundente contra los crímenes de lesa humanidad del chavismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/StateINL/status/1953632818212589733&partner=&hide_thread=false Nicolás Maduro and his cronies think they’re untouchable. They’re wrong. We’re increasing our reward offer for Maduro to up to $50 million. https://t.co/mEomEgWLcT pic.twitter.com/ltq1cdMUji — US Dept of State INL (@StateINL) August 8, 2025

Maduro responde a USA tras el aumento de la recompensa por su cabeza

El gobierno de Nicolás Maduro ha calificado de “la cortina de humo más ridícula” al aumento de la recompensa estadounidense en contra suyo, el cual supuestamente se basa, aunque aún sin pruebas contundentes, en la acusación de que el presidente venezolano realiza actividades ilícitas ligadas al narcotráfico.

"La patética 'recompensa' de Pamela Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto. Mientras nosotros desmontamos las tramas terroristas que se orquestan desde su país, esta señora sale con un circo mediático para complacer a la ultraderecha derrotada de Venezuela", escribió el canciller Yván Gil en su canal de Telegram, en referencia a un supuesto atentado terrorista tras el cual estaría la Casa Blanca.

Su show es un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias. La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política Su show es un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias. La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política

image Aumento de la recompensa por Nicolás Maduro | GENTILEZA DEPTO. DE JUSTICIA DE USA

"No nos sorprende, viniendo de quien viene", continuó el diplomático, quien aludió a la promesa incumplida de Bondi de divulgar la "lista secreta" de Jeffrey Epstein. Acusó asimismo a la alta funcionaria estadounidense de caer "en escándalos de favores políticos".

