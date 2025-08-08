El gobierno de Donald Trump ha duplicado una recompensa de 50 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro, quien ocupa el Palacio de Miraflores bajo la sombra del fraude electoral. Estados Unidos acusa al presidente de Venezuela de tener vínculos con cárteles del narcotráfico.
RIVALIDAD O HUMO
Maduro, "prófugo" de USA /Trump y con recompensa duplicada
La cabeza de Nicolás Maduro tiene precio para Washington, y ahora, el gobierno de Trump duplica su oferta. Pero el chavismo afirma que es sólo una "cortina de humo".
El aumento de la recompensa de Maduro, fue anunciado por el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y la fiscal general Pam Bondi, durante la noche del jueves, argumentando que el líder chavista facilita el tráfico de drogas a Estados Unidos.
“Durante más de una década, Maduro ha sido líder del Cártel de los Soles, responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos”, aseguró Rubio a través de un comunicado.
Al respecto, la titular de la Fiscalía estadounidense aludió a incautaciones certificadas por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que estarían "vinculadas a Maduro" y representarían "una fuente fundamental" de ingresos para los cárteles "con sede en Venezuela y México".
"Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para traer drogas letales y violencia a nuestro país", sentenció.
Este anuncio de Washington, de que Estados Unidos ha duplicado la recompensa millonaria por la cabeza de Maduro ,ocurre a un mes de que la administración de Trump le otorgara a Chevron una licencia para producir petróleo en Venezuela, lo que desagradó a la comunidad venezolana en el exilio que presiona por una condena contundente contra los crímenes de lesa humanidad del chavismo.
Maduro responde a USA tras el aumento de la recompensa por su cabeza
El gobierno de Nicolás Maduro ha calificado de “la cortina de humo más ridícula” al aumento de la recompensa estadounidense en contra suyo, el cual supuestamente se basa, aunque aún sin pruebas contundentes, en la acusación de que el presidente venezolano realiza actividades ilícitas ligadas al narcotráfico.
"La patética 'recompensa' de Pamela Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto. Mientras nosotros desmontamos las tramas terroristas que se orquestan desde su país, esta señora sale con un circo mediático para complacer a la ultraderecha derrotada de Venezuela", escribió el canciller Yván Gil en su canal de Telegram, en referencia a un supuesto atentado terrorista tras el cual estaría la Casa Blanca.
"No nos sorprende, viniendo de quien viene", continuó el diplomático, quien aludió a la promesa incumplida de Bondi de divulgar la "lista secreta" de Jeffrey Epstein. Acusó asimismo a la alta funcionaria estadounidense de caer "en escándalos de favores políticos".
