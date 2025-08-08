El juicio contra Claudio Contardi por abuso sexual y violencia de género contra Julieta Prandi avanza hacia su etapa final con un fuerte pedido de condena. Prandi exige 50 años de prisión para su ex marido y revela su miedo por la propia seguridad, mientras espera que el tribunal dicte justicia en este caso que conmovió al país.
ALEGATOS FINALES
Julieta Prandi se quebró en el juicio y exigió que Claudio Contardi quede preso ya
El juicio a Claudio Contardi entra en su etapa final. La defensa de Julieta Prandi exige 50 años y prisión preventiva por riesgo a su propia seguridad.
El reclamo de Julieta Prandi por detener a Claudio Contardi
En medio del juicio, Javier Baños, el abogado de Julieta Prandi, alertó sobre el riesgo de fuga de Contardi. "Si no dan la detención inmediata, él se va a ir a su casa y yo haría lugar a algún tipo de medida cautelar que garantice que no se pueda ir prófugo y tenga que estar presente en el día del alegato", advirtió Baños, dejando claro que la familia y la defensa temen que el acusado pueda evadir la justicia.
Además, se supo que Julieta vivió con mucha angustia la audiencia. "Julieta se quebró. Yo estaba muy concentrado en el alegato, pero la vi llorar. Ella va a presentar testimonio en el cierre de alegato porque la Ley de Víctimas obliga a que se le dé la palabra antes de tomar una decisión", explicó el abogado.
El tribunal, como medida provisoria, ordenó una restricción perimetral de 300 metros para proteger a Prandi. Sin embargo, también rechazó el pedido de prisión preventiva: "Julieta le tiene terror. Nosotros pedimos la medida cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva. No queremos que se vaya caminando de este juicio".
La preocupación es más que fundada: "Julieta está asustada, teme por su vida, lo considera un sujeto muy peligroso, capaz de hacer cualquier cosa". La expectativa está puesta en el próximo miércoles 13 de agosto, cuando el tribunal dará a conocer el veredicto final.
Un amigo cuenta el verdadero encierro de Prandi
En un reportaje exclusivo para Lape Club Social Informativo, Sebastián Waizer, un amigo cercano de Julieta Prandi, relató con detalle la realidad oculta detrás de las cámaras. "Ella vivía en una cárcel de puertas adentro. Salía a trabajar, pero seguía presa", contó, mostrando cómo el maltrato se camuflaba detrás de una fachada de normalidad.
Sebastián recordó un momento fundamental: "Fue en un avión, volviendo de una gira. Ella miraba por la ventanilla, ida, pálida. Estaba muerta en vida. Le pregunté qué le pasaba y se largó a llorar. En 25 minutos me contó 16 años. Me habló del maltrato, de la obsesión, de que no podía más. Me dijo que no sabía qué hacer".
La violencia de género que sufrió Prandi fue silenciosa, casi invisible para quienes la rodeaban. "Perdíamos el rastro durante días. Ella cambiaba de línea porque él se lo exigía. Yo empecé a hablarle en código, por si él escuchaba. Presencialmente era otra, se abría. Por mensaje, se volvía distante", relató Sebastián. Y agregó: "Seguía trabajando, radiante, pero con la mirada te pedía auxilio. No podía decirlo. Nadie lo podía imaginar".
Cuando finalmente pudo liberarse, Julieta llegó a estar en una situación de extrema vulnerabilidad. "Se fue sin nada. Estaba fundida, quebrada, no tenía ni para alimentar a sus hijos. No exagero cuando digo que no sabía cómo manejarse en el mundo. Estuvo 16 años en cautiverio. No sabía cómo vincularse con los amigos", concluyó su amigo.
En medio del juicio, Julieta Prandi pide justicia y asegura: "Contardi es un criminal"
En la puerta del tribunal, Julieta se expresó con firmeza y esperanza: "Una condena es paz, alivio y justicia". Ratificó que su ex marido debe estar detenido por "tener gente muy oscura a su alrededor" y la necesidad de garantizar su integridad. "Los hechos tienen que tener consecuencias, si no lo que permitimos se repite", advirtió.
Sobre la posibilidad de que Contardi quede en libertad pese a una condena, Prandi dijo con convicción: "Quiero pensar que no es un escenario posible".
Este viernes 08/08 se espera el cierre de los alegatos y, con ello, la decisión final del tribunal, que tendrá que enfrentar la responsabilidad de dictar un fallo en un caso que pone sobre la mesa la realidad de la violencia de género y la exigencia de justicia para las víctimas.
