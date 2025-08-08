Julieta Prandi se quebró en el juicio y exigió que Claudio Contardi quede preso ya

Embed EL EMOCIONANTE ENCUENTRO DE JULIETA PRANDI CON SU PSICÓLOGA@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/gkvtrxrlQG — América TV (@AmericaTV) August 7, 2025

Un amigo cuenta el verdadero encierro de Prandi

En un reportaje exclusivo para Lape Club Social Informativo, Sebastián Waizer, un amigo cercano de Julieta Prandi, relató con detalle la realidad oculta detrás de las cámaras. "Ella vivía en una cárcel de puertas adentro. Salía a trabajar, pero seguía presa", contó, mostrando cómo el maltrato se camuflaba detrás de una fachada de normalidad.

Sebastián recordó un momento fundamental: "Fue en un avión, volviendo de una gira. Ella miraba por la ventanilla, ida, pálida. Estaba muerta en vida. Le pregunté qué le pasaba y se largó a llorar. En 25 minutos me contó 16 años. Me habló del maltrato, de la obsesión, de que no podía más. Me dijo que no sabía qué hacer".

"Estaba muerta en vida"

La violencia de género que sufrió Prandi fue silenciosa, casi invisible para quienes la rodeaban. "Perdíamos el rastro durante días. Ella cambiaba de línea porque él se lo exigía. Yo empecé a hablarle en código, por si él escuchaba. Presencialmente era otra, se abría. Por mensaje, se volvía distante", relató Sebastián. Y agregó: "Seguía trabajando, radiante, pero con la mirada te pedía auxilio. No podía decirlo. Nadie lo podía imaginar".

Cuando finalmente pudo liberarse, Julieta llegó a estar en una situación de extrema vulnerabilidad. "Se fue sin nada. Estaba fundida, quebrada, no tenía ni para alimentar a sus hijos. No exagero cuando digo que no sabía cómo manejarse en el mundo. Estuvo 16 años en cautiverio. No sabía cómo vincularse con los amigos", concluyó su amigo.

En medio del juicio, Julieta Prandi pide justicia y asegura: "Contardi es un criminal"

En la puerta del tribunal, Julieta se expresó con firmeza y esperanza: "Una condena es paz, alivio y justicia". Ratificó que su ex marido debe estar detenido por "tener gente muy oscura a su alrededor" y la necesidad de garantizar su integridad. "Los hechos tienen que tener consecuencias, si no lo que permitimos se repite", advirtió.

image En la puerta del tribunal, Julieta Prandi pidió una condena que le dé paz y protección. Aseguró que Contardi es un criminal peligroso y advirtió que la impunidad repite los hechos.

Sobre la posibilidad de que Contardi quede en libertad pese a una condena, Prandi dijo con convicción: "Quiero pensar que no es un escenario posible".

Este viernes 08/08 se espera el cierre de los alegatos y, con ello, la decisión final del tribunal, que tendrá que enfrentar la responsabilidad de dictar un fallo en un caso que pone sobre la mesa la realidad de la violencia de género y la exigencia de justicia para las víctimas.

