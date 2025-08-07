Luego del 'caso Prandi', Fernando Burlando irá por una banca a diputado nacional por PBA

Burlando se encuentra interesado en sentar un precedente en la lucha contra la violencia de género y los abusos.

Según él, no sólo busca la justicia para Julieta Prandi, sino que también permitirá determinar “si somos o no mejores como sociedad”.

El letrado destacó que el caso de Julieta va más allá de un “abuso sexual con acceso carnal agravado”, ya que “ha padecido mucho más que eso”, dejando “retazos de su salud mental”.

