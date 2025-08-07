Hace tiempo que Fernando Burlando desea competir en una elección nacional. Ya en 2023 se lo había comentado a su amigo Mario Ishii, alcalde de José C. Paz pero sus ideas se encuentran más a la derecha, tal como se lo explicó a Julio César Serna, legislador al Parlasur de La Libertad Avanza pero alejado de Javier Milei, quien lo interesó en su presente de la UCeDé. La elección nacional 2026 fue el objetivo abordado. La idea es Burlando diputado nacional.
HACIA EL 26/10
Luego del 'caso Prandi', Fernando Burlando irá por una banca a diputado nacional por PBA
Fernando Burlando será candidato a diputado nacional por una alianza que incluye a Unión y Libertad bonaerense (Carlos Kikuchi / Sergio Vargas).
Serna le trasladó la inquietud a sus amigos de Unión y Libertad, ex La Libertad Avanza, los senadores bonaerenses Carlos Kikuchi y Sergio Vargas.
La decisión es respaldar la candidatura de Burlando para diputado nacional, convencidos de que hay electorado suficiente para el desafío, más alla del ausentismo que algunos pronostican en octubre; y un facilitador del proyecto: la Boleta Única de Papel, porque con un sello con avales suficientes basta, al aliviar el peso de la fiscalización en la ecuación.
Por estas horas se trabaja de prisa para ordenar la documentación que requiere la Justicia Electoral.Pero
Mientras esto sucede, Burlando encabea el equipo que patrocina a Julieta Prandi, en la demanda contra su ex pareja, Claudio Contardi.
Burlando se encuentra interesado en sentar un precedente en la lucha contra la violencia de género y los abusos.
Según él, no sólo busca la justicia para Julieta Prandi, sino que también permitirá determinar “si somos o no mejores como sociedad”.
El letrado destacó que el caso de Julieta va más allá de un “abuso sexual con acceso carnal agravado”, ya que “ha padecido mucho más que eso”, dejando “retazos de su salud mental”.
--------------------------
Otras noticias de Urgente24
Un volcán de Neuquén entró en alerta amarilla: Los riesgos de erupción
El trabajo se transforma con una precariedad seductora, a la que Javier Milei le saca jugo
Buenas noticias: 0% retenciones a productos mineros y multimillonaria apuesta al GNL argentino
Día de San Cayetano: CGT, CTA y otros varios marcharán a Plaza de Mayo