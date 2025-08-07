Inflación de CABA: Se acelera al 2,5% y el INdEC mira de reojo

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) no da tregua y corta la racha bajista. El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) marcó un alza de 2,5% en julio, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño. El dato muestra una aceleración respecto al 2,1% registrado el mes anterior, quebrando la tendencia a la baja y encendiendo alertas sobre la dinámica de precios en el arranque del segundo semestre.
Pero el dato más contundente aparece en la medición interanual: la inflación de los últimos doce meses desaceleró a 40,9%, cayendo 3,6 puntos frente a junio y confirmando la tendencia descendente del IPCBA en la comparación anual, fenómeno que se repite en el resto del país.
Restaurantes y hoteles, los grandes protagonistas
El salto de precios de julio estuvo motorizado por varios rubros, pero hubo un claro protagonista: la división Restaurantes y hoteles lideró con un avance de 5,3%, impulsado por la suba en tarifas de alojamiento (fuerte demanda turística en vacaciones de invierno) y alzas en comidas y bebidas servidas fuera del hogar.
Otros sectores que aportaron fuerte presión fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba de 2,3% (por aumentos en alquileres y expensas), y Transporte, que trepó 3,6% debido al encarecimiento de pasajes aéreos, combustibles y boleto de colectivo urbano. Alimentos y bebidas no alcohólicas crecieron 1,8%, por debajo del índice general, aunque las verduras, tubérculos y legumbres escalaron 6,9%.
En carnes y derivados la suba fue de 1,2% y en panificados de 1,6%. La Recreación y cultura también mostró presión, con un alza de 3,6%, por el efecto vacaciones.
Como contracara, el rubro Prendas de vestir y calzado registró una baja de 1,6%, quitando presión al índice.
Bienes, servicios y estacionales
El análisis de agrupaciones secundarias revela diferencias marcadas:
- Bienes subieron 1,2%
- Servicios treparon 3,3%
- Estacionales escalaron un notable 9%, traccionados por el turismo y la temporada alta
- Regulados aumentaron 2,1%, con impacto de la medicina prepaga, combustibles y transporte urbano
En el acumulado de 2024, los bienes llevan un alza de 12,5%, mientras que los servicios suman 21,8%. El mayor ritmo en los servicios refleja el traslado de aumentos en alquileres, gastronomía y turismo. A nivel interanual, los bienes suben 26,7% y los servicios todavía muestran una dinámica más fuerte: 50,9%.
La trayectoria anual
El gráfico de IPCBA interanual expone el fenómeno central de los últimos meses. Desde el pico de enero 2024 (por encima del 350% anual), la curva descendió en picada: en julio de 2025, el Nivel General marcó 40,9% interanual, los Regulados se ubicaron en 45%, los Estacionales en 42,9% y el Resto IPCBA en 17,2%.
La desaceleración se explica por la fuerte política monetaria restrictiva y el freno a la emisión, pero también por la recesión y el ancla cambiaria.
A la espera del INdEC
El IPCBA suele anticipar el pulso inflacionario nacional. Los analistas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) esperan una inflación de 1,8% para julio, aunque la fuerte suba del dólar el mes pasado pone un manto de duda sobre la cifra final que publicará el INDEC el miércoles 13.
La evolución de precios en la Ciudad expone las tensiones que subsisten, sobre todo en los sectores más vinculados a servicios y turismo. El costo de vida sigue siendo la principal preocupación para los porteños, en un contexto de recuperación aún incipiente del poder adquisitivo.
El desafío sigue
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires logró reducirse drásticamente en términos interanuales, pero el repunte de julio muestra que el proceso de desinflación no está garantizado. El impacto de los aumentos en servicios, turismo y alquileres mantiene la tensión sobre el índice.
