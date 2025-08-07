Inflación de CABA: Se acelera al 2,5% y el INdEC mira de reojo

Solo este rubro explicó 0,60 puntos de la variación mensual. Solo este rubro explicó 0,60 puntos de la variación mensual.

Otros sectores que aportaron fuerte presión fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba de 2,3% (por aumentos en alquileres y expensas), y Transporte, que trepó 3,6% debido al encarecimiento de pasajes aéreos, combustibles y boleto de colectivo urbano. Alimentos y bebidas no alcohólicas crecieron 1,8%, por debajo del índice general, aunque las verduras, tubérculos y legumbres escalaron 6,9%.

En carnes y derivados la suba fue de 1,2% y en panificados de 1,6%. La Recreación y cultura también mostró presión, con un alza de 3,6%, por el efecto vacaciones.

Como contracara, el rubro Prendas de vestir y calzado registró una baja de 1,6%, quitando presión al índice.

Bienes, servicios y estacionales

El análisis de agrupaciones secundarias revela diferencias marcadas:

Bienes subieron 1,2%

subieron Servicios treparon 3,3%

treparon Estacionales escalaron un notable 9% , traccionados por el turismo y la temporada alta

escalaron un notable , traccionados por el turismo y la temporada alta Regulados aumentaron 2,1%, con impacto de la medicina prepaga, combustibles y transporte urbano

En el acumulado de 2024, los bienes llevan un alza de 12,5%, mientras que los servicios suman 21,8%. El mayor ritmo en los servicios refleja el traslado de aumentos en alquileres, gastronomía y turismo. A nivel interanual, los bienes suben 26,7% y los servicios todavía muestran una dinámica más fuerte: 50,9%.

image

La trayectoria anual

El gráfico de IPCBA interanual expone el fenómeno central de los últimos meses. Desde el pico de enero 2024 (por encima del 350% anual), la curva descendió en picada: en julio de 2025, el Nivel General marcó 40,9% interanual, los Regulados se ubicaron en 45%, los Estacionales en 42,9% y el Resto IPCBA en 17,2%.

La desaceleración se explica por la fuerte política monetaria restrictiva y el freno a la emisión, pero también por la recesión y el ancla cambiaria.

Sin embargo, el último dato mensual evidencia que la inercia inflacionaria está lejos de ser erradicada. Sin embargo, el último dato mensual evidencia que la inercia inflacionaria está lejos de ser erradicada.

A la espera del INdEC

El IPCBA suele anticipar el pulso inflacionario nacional. Los analistas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) esperan una inflación de 1,8% para julio, aunque la fuerte suba del dólar el mes pasado pone un manto de duda sobre la cifra final que publicará el INDEC el miércoles 13.

La evolución de precios en la Ciudad expone las tensiones que subsisten, sobre todo en los sectores más vinculados a servicios y turismo. El costo de vida sigue siendo la principal preocupación para los porteños, en un contexto de recuperación aún incipiente del poder adquisitivo.

El desafío sigue

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires logró reducirse drásticamente en términos interanuales, pero el repunte de julio muestra que el proceso de desinflación no está garantizado. El impacto de los aumentos en servicios, turismo y alquileres mantiene la tensión sobre el índice.

Mientras tanto, la dinámica de precios en bienes regulados y el comportamiento del tipo de cambio seguirán marcando el ritmo en los próximos meses. Mientras tanto, la dinámica de precios en bienes regulados y el comportamiento del tipo de cambio seguirán marcando el ritmo en los próximos meses.

Otras noticias en Urgente24

Ni Chile ni Iguazú: El destino para hacer compras con precios regalados

La miniserie de 6 episodios que es cero clichés y puro suspenso

Vaca Muerta pasó de un récord histórico de actividad a 2 meses consecutivos de caídas

Identidad falsa: Javier Milei se habría reunido con alguién que no es