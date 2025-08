La miniserie de 6 episodios que es cero clichés y puro suspenso

Lo que dice la crítica (y por qué hay que mirarla)

Code of Silence no solo funcionó en la trama: también se ganó el respeto de la crítica y del público, algo que no pasa tan seguido en un género tan saturado como el policial. En Rotten Tomatoes tiene 100% de aprobación, y eso no es casualidad. A días de su estreno en Estados Unidos por BritBox, ya fue confirmada la segunda temporada para fines de este año.