El Servicio Geológico Minero Argentino y su par chileno elevaron el nivel de alerta técnica del volcán tras registrar más de 11.000 sismos. Y aunque se descarta una erupción inminente, el complejo presenta una actividad sísmica superior a su nivel base.
LAGUNA DEL MAULE
Un volcán de Neuquén entró en alerta amarilla: Los riesgos de erupción
El complejo volcánico Laguna Del Maule, en Neuquén, elevó su nivel de alerta por aumento de "actividad sísmica", y los expertos aclaran cuál es el riesgo.
El complejo está ubicado en la frontera entre Argentina y Chile, en una región limítrofe entre las provincias argentinas de Neuquén y Mendoza, y las regiones chilenas cercanas al paso internacional Pehuenche. Las localidades argentinas más próximas, dentro de un radio de 100 km, incluyen Cochico, Barrancas, Las Loicas, Bardas Blancas y Malargüe.
Sebastián García, director del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) brindó detalles sobre la situación en el complejo volcánico y pidió no "asustarse, pero sí informarse".
García indicó que el cambio de alerta está basado, principalmente, en la actividad interna del volcán y agregó que esta situación ya ocurrió en 2023, "cuando estuvo también en alerta amarilla". Sin embargo resaltó que no registraron cambios nuevas que "pudieran indicarnos que esto podría evolucionar hacia un proceso eruptivo".
Para profundizar en la alerta amarilla, el director del OAVV explicó que la situación actual se relaciona con "la interacción del cuerpo magmático en profundidad con los sistemas de fallas presentes en la zona", es decir: "El movimiento de fallas es lo que genera incremento significativo en la actividad sísmica".
Además contó que hace poco realizaron un informe para detallar cuál es la situación estructural del complejo volcánico Laguna del Maule y su relación con la actividad sísmica.
El volcán y su relación con los sismos de la zona
En junio el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) publicó un estudio interdisciplinario que "reinterpreta el modelo estructural del Complejo Volcánico Laguna y su relación con la actividad sísmica en la zona".
El análisis lo realizaron investigadores del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) en conjunto con científicos de Universidades de Argentina y Chile. En el mismo detallaron que el volcán ha llegado a registrar "tasas de deformación de hasta 30 cm al año" y a esto se le suma que "una importante actividad sísmica, con recurrentes enjambres de eventos volcano-tectónicos, que han generado que los observatorios vulcanológicos, a ambos lados de la frontera, hayan elevado el nivel de alerta técnica en varias ocasiones".
Desde Segemar informaron que su historia eruptiva es "longeva e ininterrumpida a lo largo del último millón de años, con una importante recurrencia de eventos explosivos".
De igual manera resaltaron que si bien no se han documentado erupciones históricas, "los estudios geológicos y geofísicos indican que el complejo volcánico Laguna de Maule podría experimentar una reactivación" y destacaron que los últimos años "se ha detectado una elevada tasa de inflación focalizada en el sector suroeste de la laguna, al igual que sismicidad asociada".
