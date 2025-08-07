Un volcán de Neuquén entró en alerta amarilla: Los riesgos de erupción

Además contó que hace poco realizaron un informe para detallar cuál es la situación estructural del complejo volcánico Laguna del Maule y su relación con la actividad sísmica.

image Chile y Argentina elevaron el nivel de alerta técnica del volcán tras registrar más de 11.000 sismos, pero afirman que no hay riesgos de erupción inminente.

El volcán y su relación con los sismos de la zona

En junio el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) publicó un estudio interdisciplinario que "reinterpreta el modelo estructural del Complejo Volcánico Laguna y su relación con la actividad sísmica en la zona".

El análisis lo realizaron investigadores del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) en conjunto con científicos de Universidades de Argentina y Chile. En el mismo detallaron que el volcán ha llegado a registrar "tasas de deformación de hasta 30 cm al año" y a esto se le suma que "una importante actividad sísmica, con recurrentes enjambres de eventos volcano-tectónicos, que han generado que los observatorios vulcanológicos, a ambos lados de la frontera, hayan elevado el nivel de alerta técnica en varias ocasiones".

Desde Segemar informaron que su historia eruptiva es "longeva e ininterrumpida a lo largo del último millón de años, con una importante recurrencia de eventos explosivos".

De igual manera resaltaron que si bien no se han documentado erupciones históricas, "los estudios geológicos y geofísicos indican que el complejo volcánico Laguna de Maule podría experimentar una reactivación" y destacaron que los últimos años "se ha detectado una elevada tasa de inflación focalizada en el sector suroeste de la laguna, al igual que sismicidad asociada".

Otras noticias de Urgente24

El trabajo se transforma con una precariedad seductora, a la que Javier Milei le saca jugo

Buenas noticias: 0% retenciones a productos mineros y multimillonaria apuesta al GNL argentino

Día de San Cayetano: CGT, CTA y otros varios marcharán a Plaza de Mayo

"No importan tanto los colores o la denominación, hace mucho que no usamos el nombre del PRO"