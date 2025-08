El viaje encubierto de expertos nucleares iraníes a Rusia

Una investigación del FT descubrió que esta delegación iraní visitó institutos científicos rusos que producen tecnologías de doble uso: componentes con aplicaciones civiles pero que, según los expertos, tienen relevancia potencial para la investigación de armas nucleares.

La investigación se basa en cartas, documentos de viaje y registros corporativos iraníes y rusos, así como en entrevistas con funcionarios occidentales y expertos en no proliferación .

El FT también revisó una carta enviada por DamavandTec a un proveedor ruso en mayo del año pasado, en la que Kalvand expresó interés en adquirir varios isótopos, incluido el tritio, un material que tiene usos civiles pero que también puede usarse para aumentar el rendimiento de las ojivas nucleares y está estrictamente controlado bajo las reglas internacionales de no proliferación.

El viaje a Rusia tuvo lugar en un momento en que los gobiernos occidentales estaban detectando un patrón de actividad sospechosa llevada a cabo por científicos iraníes, incluidos intentos de adquirir tecnología relevante para la energía nuclear desde el extranjero.

Las agencias de inteligencia occidentales creen que Irán solía tener un programa secreto de armas nucleares, separado de sus esfuerzos para producir combustible nuclear, que el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, detuvo en 2003.

Antes de que Israel y Estados Unidos lanzaran ataques contra las instalaciones nucleares de Irán en junio, Washington creía que Irán no había reautorizado este programa de armas. Sin embargo, Estados Unidos advirtió que Irán había tomado medidas que facilitarían la construcción de una bomba, si alguna vez decidiera hacerlo.

En mayo, Estados Unidos impuso nuevas sanciones al SPND, advirtiendo que estaba trabajando en “actividades de investigación y desarrollo de doble uso aplicables a armas nucleares y sistemas de lanzamiento de armas nucleares”.

iran israel.webp El escenario.

Financial Times

Los expertos que han seguido las actividades nucleares de Irán afirman que su estrategia ha sido durante mucho tiempo una ambigüedad calculada. Este enfoque evita violaciones explícitas de las normas de no proliferación, a la vez que utiliza la investigación científica para avanzar en el tipo de conocimiento que sería útil si Teherán decidiera desarrollar una bomba.

“Consideramos que se trata de un tipo de programa de armas nucleares, para acortar el plazo”, afirma David Albright, experto en el programa nuclear iraní que ahora dirige el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, una organización sin fines de lucro. “Los líderes no querían tomar la decisión de construir un arma por diversas razones. Este tipo de investigación les permitió afirmar que no existía un programa de armas nucleares”.

La misión iraní a Rusia descubierta por el FT no proporciona en sí misma evidencia que altere las evaluaciones occidentales del programa nuclear de Irán, pero es un ejemplo del tipo de actividad que ha generado preocupación en las agencias de inteligencia occidentales.

Las consecuencias de los ataques israelíes contra la instalación nuclear iraní de Isfahán en junio © Fuerzas de Defensa de Israel/EYEPRESS/Reuters

Irán ha negado sistemáticamente haber buscado armas nucleares, citando una fatwa religiosa de Jamenei que prohíbe su uso. Sostiene que su programa nuclear es completamente pacífico. El gobierno iraní , al ser contactado a través de su embajada en el Reino Unido, no respondió a las preguntas sobre los viajes a Rusia ni su propósito.

Mientras tanto, la postura de Rusia siempre ha sido su oposición a una bomba nuclear iraní. Dmitri Peskov, portavoz del presidente Vladimir Putin, no respondió a una solicitud de comentarios.

Los documentos no especifican qué tecnología o conocimientos buscaba la delegación iraní de estas empresas en Rusia. Sin embargo, varios expertos en no proliferación contactados por el Financial Times afirman que los antecedentes de los delegados, el tipo de empresas rusas con las que se reunieron y las maniobras utilizadas durante su viaje resultan sospechosos.

“Es inquietante que este tipo de personas puedan tener este tipo de reuniones en Rusia, dado el estado en el que se encuentran Rusia e Irán”, afirma Pranay Vaddi, quien se desempeñó hasta enero de 2025 como director senior de no proliferación en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

“Independientemente de si los rusos comparten componentes o tecnología... [SPND] es una organización que la aplicaría específicamente al desarrollo de armas nucleares”.

Ian Stewart, ex ingeniero nuclear del Ministerio de Defensa del Reino Unido y director de la oficina en Washington del Centro James Martin para Estudios de No Proliferación (CNS), añade: “Si bien podría haber explicaciones benignas para estas visitas, toda la información disponible apunta a la posibilidad de que el SPND de Irán esté buscando mantener su conocimiento en armas nucleares recurriendo a la experiencia rusa”.

A principios de 2024 , Kalvand recibió una solicitud del Ministerio de Defensa de Irán para utilizar su pequeña empresa DamavandTec para organizar el viaje de una delegación sensible a Moscú, según la correspondencia vista por el FT.

En mayo, Kalvand, quien hablaba ruso con fluidez y se graduó en física nuclear por el Instituto Politécnico de Kiev, recibió en su consultora una carta de Oleg Maslennikov, un científico ruso de 78 años. La carta invitaba a Kalvand y a cuatro personas a una visita oficial a una de las empresas de Maslennikov en Moscú.

Sin embargo, esta delegación no estaba compuesta por académicos comunes. Según documentos corporativos iraníes, designaciones de sanciones y funcionarios occidentales, los miembros del grupo viajero tienen fuertes vínculos con el SPND.

Fereydoon Abbasi-Davani

De todos los diferentes elementos de las actividades nucleares de Irán, el SPND es uno de los más controvertidos y seguidos de cerca por las agencias de inteligencia occidentales.

Estados Unidos ha descrito al SPND, una unidad de investigación ultrasecreta bajo el control del Ministerio de Defensa de Irán, como "principalmente responsable de la investigación en el campo del desarrollo de armas nucleares".

Fue fundada en 2011 por Mohsen Fakhrizadeh, un físico que, junto con su estrecho colaborador, Fereydoon Abbasi-Davani, fue sancionado por las Naciones Unidas en 2007 por estar "involucrado en las actividades nucleares o de misiles balísticos de Irán".

Fakhrizadeh era ampliamente considerado como el artífice del programa de armas nucleares de Irán previo a 2003, conocido como el Plan Amad. Irán ha negado durante mucho tiempo la existencia de Amad o cualquier actividad relacionada con armas nucleares.

En 2021, Abbasi-Davani declaró a un periódico estatal iraní que Fakhrizadeh posteriormente fundó el SPND y logró "resistir y fortalecer la organización". Estados Unidos y la junta de gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la ONU creen que el SPND se ha convertido en el sucesor institucional de Amad.

En 2010, Abbasi-Davani sobrevivió por poco a un intento de asesinato, cuando un hombre en motocicleta colocó una bomba en su coche mientras se dirigía al trabajo en Teherán. Una década después, en 2020, Fakhrizadeh fue asesinado en una emboscada en la carretera, ampliamente atribuida a Israel, con una ametralladora guiada por IA y controlada a distancia.

Tras la muerte de Fakhrizadeh, Abbasi-Davani se comprometió a continuar su labor. «Debemos llevar esta ciencia a las universidades y difundirla por toda la sociedad», declaró al periódico estatal iraní. «De esta manera, funciona como un sistema operativo, y nadie puede desactivarlo asesinando personas».

Teherán afirma que el SPND se dedica a la producción, el suministro y el soporte de productos en el ámbito de la defensa moderna, pero no menciona su participación en la investigación nuclear. El gobierno estadounidense ha sancionado repetidamente al SPND y a sus filiales durante la última década por su trabajo en armas nucleares, químicas y biológicas, y por contribuir materialmente a la proliferación de armas de destrucción masiva (ADM) o sus sistemas vectores.

En 2024, el Parlamento de Irán reconoció oficialmente al SPND bajo la ley iraní por primera vez, colocándolo bajo el control del Ministerio de Defensa y, en última instancia, bajo la autoridad personal del Líder Supremo de Irán.

La ley, que decía tener como objetivo “continuar y consolidar la trayectoria del científico mártir Mohsen Fakhrizadeh”, eximió del escrutinio parlamentario el presupuesto del SPND y le dio la autoridad legal para crear filiales comerciales y académicas.

El viaje de agosto de Kalvand y su delegación había sido planeado meticulosamente.

Maslennikov había nombrado a los cuatro hombres con los que Kalvand viajaría en su invitación inicial de mayo, lo que demuestra que habían sido seleccionados con meses de antelación.

Javad Ghasemi

Antes de la visita, Kalvand respondió en una carta a Maslennikov que el propósito era “discutir y acordar los aspectos técnicos y de producción del desarrollo de dispositivos electrónicos” y “considerar caminos potenciales generales para expandir la cooperación científica”.

Kalvand también envió copias de los pasaportes de la delegación a Rusia un mes antes del viaje.

Copias de estos pasaportes, consultadas y corroboradas por el Financial Times, muestran que el 12 de junio del año pasado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán emitió dos nuevos pasaportes diplomáticos para dos de los funcionarios que viajarían con Kalvand a Rusia. Estos pasaportes, que solo se otorgan a quienes viajan al extranjero en visitas oficiales autorizadas por el Estado, tienen números de emisión secuenciales.

El primero de estos pasaportes estaba a nombre de Javad Ghasemi, de 48 años, quien anteriormente fue director ejecutivo de Paradise Medical Pioneers, una empresa sancionada por Estados Unidos en 2019 por ser una fachada de adquisición de armas nucleares bajo el control del SPND. Fakhrizadeh, fundador del SPND, ocupó un cargo en la empresa antes de su fallecimiento. Según documentos corporativos iraníes, Ghasemi está vinculado, mediante la superposición de cargos directivos, tanto pasados como actuales, con al menos cinco funcionarios del SPND o empresas sancionadas por Estados Unidos.

Embed ️Así se ven las etnias de Irán sobre el mapa.



Los persas solo son algo más del 50% de la población. Los más importantes son los azeríes, seguidos de los kurdos y los luros.



A pesar de su importancia en términos demográficos, Teherán discrimina a las minorías del país y las… pic.twitter.com/oAm6MjBEaX — El Orden Mundial (@elOrdenMundial) July 1, 2025

Rouhollah Azimirad

Ghasemi también es actualmente el director ejecutivo de Imen Gostar Raman Kish, una empresa iraní que proporciona equipos de seguridad nuclear y pruebas de radiación, y que tiene numerosas conexiones a través de sus directores actuales y anteriores con el SPND y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), la fuerza militar de élite de Irán.

El predecesor de Ghasemi como director ejecutivo fue Hossein Ali Agha Dadi, general del CGRI. Agha Dadi ha ocupado altos cargos en empresas responsables de los programas de misiles balísticos y drones de Irán, incluyendo el desarrollo del modelo Shahed, cedido por Irán a Rusia para atacar a Ucrania. Sigue siendo miembro del consejo de administración de Imen Gostar.

Uno de los otros pasaportes diplomáticos se emitió a nombre de Rouhollah Azimirad, quien, según las autoridades, es conocido por las agencias de inteligencia occidentales como un destacado científico del SPND. También es profesor asociado de la Universidad Tecnológica Malek Ashtar, institución sancionada por la UE y el Reino Unido por estar bajo el control del Ministerio de Defensa iraní. Azimirad es experto en pruebas y transporte de radiación, según investigaciones publicadas en revistas científicas.

El delegado más importante, según los expertos, puede haber sido el científico nuclear Soroush Mohtashami, afiliado a la Universidad Tecnológica Amirkabir de Irán.

Mohtashami es experto en generadores de neutrones, que pueden utilizarse en procesos industriales y médicos, así como como componentes que ayudan a desencadenar la explosión de ciertos tipos de armas nucleares. Abbasi-Davani fue codirector de su doctorado de 2023.

Los generadores de neutrones, dice Stewart del CNS, son “componentes clave para las armas nucleares”.

Los visitantes

El entrenamiento de Mohtashami con Abbasi-Davani parece estar "directamente vinculado al plan Amad", afirma Nicole Grajewski, investigadora del Programa de Política Nuclear del Carnegie Endowment for International Peace. Este tipo de investigación académica, añade, "se publica en revistas científicas, pero está claramente relacionada con la investigación sobre armamento. Estas son áreas en las que Irán probablemente necesitaba completar la brecha en armamento, o áreas discretas de armamento".

El último miembro de la delegación fue un hombre de 35 años llamado Amir Yazdian, quien a diferencia de los demás no tenía ningún perfil académico y no aparece en ningún tipo de registro corporativo iraní.

El pasaporte de servicio de Yazdian fue emitido con un número secuencial al de Ghasemi. Varios funcionarios occidentales contactados por el Financial Times confirmaron que era empleado del Ministerio de Defensa iraní y trabajaba en contrainteligencia. Funcionarios occidentales afirman que estos oficiales acompañan rutinariamente a delegaciones sensibles, no solo para protegerlas, sino también para supervisar su conducta e imponer la disciplina operativa.

Ninguno de los hombres que debían viajar con Kalvand fueron identificados en su correspondencia con Rusia por estas afiliaciones, y sólo fueron descritos como viajando en nombre de DamavandTec.

Fundada en 2023, DamavandTec se presenta como una consultoría científica civil. En su sitio web, afirma contar con un equipo experimentado en transferencia de tecnología y su objetivo es fomentar la comunicación científica entre instituciones académicas y de investigación.

Kalvand no es el único de sus líderes con vínculos de larga data con Rusia. El presidente de la compañía, Ali Bakouei, físico nuclear de 59 años, dirige el departamento de física atómica y molecular de la Universidad Tarbiat Modares de Teherán. Bakouei obtuvo su doctorado en la Universidad Estatal de Moscú en 2004 y posteriormente se desempeñó como enviado científico de la República Islámica a Rusia.

De Maslennikov a Toriy

Tanto Kalvand como Bakouei mantienen estrechos vínculos con el sector de investigación nuclear ruso. En 2016, visitaron el Instituto Conjunto de Investigación Nuclear, un prestigioso centro atómico ruso. Kalvand asistió a una conferencia sobre aceleradores de partículas en Novosibirsk en 2023.

Si bien DamavandTec aparenta ser el tipo de consultoría que muchos académicos establecen, parece tener vínculos con el Ministerio de Defensa de Irán. Laleh Heshmati, ejecutiva de DamavandTec y esposa de Kalvand, también preside MKS International, una empresa sancionada por Estados Unidos por adquirir de forma encubierta tecnología para el programa de misiles balísticos de Irán en nombre de su Ministerio de Defensa.

Una vez que la delegación aterrizó en el Aeropuerto Internacional Sheremetyevo de Moscú, permaneció en Rusia durante cuatro días.

Durante ese tiempo, la delegación iraní visitó el Tekhnoekspert de Maslennikov, así como Toriy, un centro de investigación ubicado a pocos pasos de las instalaciones del Instituto de Ciencia e Investigación Polyus.

Tekhnoekspert es 1 de las 2 empresas propiedad del científico ruso con sede en las instalaciones de Polyus. Polyus es una filial del conglomerado estatal Rostec, sancionado por Estados Unidos a finales de la década de 1990 por, según informes, suministrar tecnología de guiado de misiles a Irán.

BTKVP, la otra empresa de Maslennikov, también con sede en el campus de Polyus, es un proveedor del 18º Instituto Central de Investigación Científica del Ministerio de Defensa ruso, según registros judiciales, una entidad bajo el control del GRU, la agencia de inteligencia militar de Rusia.

Los expertos afirman que es muy improbable que los iraníes hayan visitado las instalaciones rusas sin la aprobación del FSB, la principal agencia de seguridad rusa. «No se puede ir a ese tipo de lugares sin que el FSB sepa que va un extranjero», afirma Matthew Bunn, quien asesoró a la Casa Blanca sobre política nuclear en la década de 1990.

Los institutos de investigación que visitaron se especializan en las llamadas tecnologías de “doble uso”: componentes con propósitos civiles legítimos pero que también pueden respaldar el desarrollo de armas nucleares.

Embed ALERTA | Trump denuncia que Irán tendrá armas nucleares en dos meses. pic.twitter.com/xDA0c7olMK — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) August 5, 2025

El SPND

Durante más de una década, el SPND ha intentado adquirir encubiertamente dicha tecnología eludiendo los controles de exportación occidentales, según Estados Unidos, así como según declaraciones públicas de agencias de inteligencia de Alemania, Países Bajos y Suecia. Exfuncionarios de inteligencia declararon al Financial Times que la organización utiliza habitualmente un lenguaje intencionadamente ambiguo y descripciones de proyectos vagas para mantener una negación plausible.

Según Albright, del grupo de expertos ISIS, la experiencia de Maslennikov, combinada con los antecedentes de Azimirad y las ofertas técnicas de las empresas rusas con las que se reunieron, sugieren que la delegación puede haber estado buscando información relevante para herramientas de diagnóstico para pruebas de armas nucleares.

Maslennikov es coautor de al menos 6 artículos académicos sobre klistrones multihaz, tubos de vacío especializados que amplifican señales de radiofrecuencia de alta potencia. Si bien los klistrones tienen diversos usos civiles, como en aceleradores de partículas, también respaldan las pruebas de armas nucleares al alimentar sistemas de rayos X de destello, afirma Albright.

Los sistemas de rayos X Flash se pueden utilizar para capturar imágenes radiográficas ultrarrápidas del núcleo de un arma nuclear durante simulaciones de implosión, lo que permite a los científicos simular una explosión nuclear sin detonarla.

“Nuestra mejor estimación es que la delegación iraní estaba interesada en tubos de rayos X de alta potencia para rayos X de destello”, dice Albright. “Estos sistemas se utilizan para pruebas de diagnóstico del mecanismo de implosión de un arma nuclear. Desconocemos si los iraníes solo querían la tecnología o los tubos en sí”.

Los rusos

Toriy, una de las empresas rusas visitadas por la delegación, produce klistrones de acción pulsada y continua, así como aceleradores de electrones. Los aceleradores de electrones de Toriy se asemejan mucho a los utilizados en pruebas de armas nucleares. La otra empresa de Maslennikov, BTKVP, fabrica klistrones de diversos niveles de potencia y rangos de frecuencia para retransmisiones de radio y comunicaciones espaciales.

Maslennikov también se especializa en tecnología de vacío, en la que se sospecha que el SPND tiene un interés particular. En mayo, el Departamento de Estado de USA sancionó a una empresa vinculada al SPND, conocida como Ideal Vacuum, por intentar "adquirir de proveedores extranjeros, así como fabricar localmente, equipos que podrían aplicarse en la investigación y el desarrollo de armas nucleares". La empresa fabrica hornos de inducción al vacío que pueden utilizarse para fundir uranio metálico apto para armas, según Albright.

Maslennikov y Toriy no respondieron a las solicitudes de comentarios cuando fueron contactados por el FT sobre la visita de los iraníes.

Los documentos también sugieren que el interés de la delegación se extendía más allá de la experiencia técnica a algo mucho más sensible: materiales radiactivos.

A finales de mayo del año pasado, mientras Kalvand organizaba el viaje de la delegación a Rusia, envió una breve carta en papel con membrete de DamavandTec a Ritverc, un proveedor ruso de isótopos nucleares.

Kalvand afirmó que DamavandTec quería obtener 3 isótopos radiactivos: tritio, estroncio-90 y níquel-63, para fines de investigación. No especificó las cantidades solicitadas.

Ritverc no respondió a la solicitud de comentarios sobre la carta.

Embed Mal que le pese al enemigo, lograremos llevar a Irán al pináculo del progreso y de la gloria. pic.twitter.com/3i5VvFkIHF — Ayatolá Jameneí (@es_Khamenei) August 5, 2025

El tritio

Las exportaciones de cada uno de estos isótopos están estrictamente controladas. El tritio, en particular, es considerado por los expertos como una señal de alerta contra la proliferación debido a su papel en las armas nucleares, sobre todo cuando el interés proviene de entidades vinculadas a la defensa. En grandes cantidades, es un insumo esencial para la creación de una ojiva nuclear moderna, ya que permite amplificar considerablemente la potencia explosiva del dispositivo.

El tritio tiene aplicaciones civiles en iluminación, diagnóstico médico e investigación de la fusión, pero su uso comercial es limitado y está muy regulado. Según Bunn, la experiencia de Azimirad en transporte y detección de radiación podría estar relacionada con los sistemas de medición utilizados en las pruebas de implosión nuclear, donde se puede utilizar el tritio.

Los pocos reactores que hay en la Tierra que lo producen actualmente lo hacen para aumentar las ojivas nucleares, según William Alberque, ex director del centro de control de armamentos, desarme y no proliferación de armas de destrucción masiva de la OTAN.

“Si alguien pregunta por tritio, automáticamente asumo que son armas”, dice Alberque, ahora investigador adjunto sénior del Foro del Pacífico. “Con los klistrones, pienso: 'Qué listo, podrían ser otras cosas'. Si le añades tritio, digo: es una prueba irrefutable”.

Incluso una solicitud insatisfecha de tritio relacionado con el SPND provocaría una preocupación inmediata entre las agencias occidentales de contraproliferación, dicen los expertos.

El FT no ha encontrado evidencia de que DamavandTec recibiera los isótopos que Kalvand solicitó.

El doble juego de Rusia

2 exfuncionarios occidentales declararon al Financial Times que, el año pasado, Estados Unidos detectó indicios de que el SPND había participado en transferencias de conocimiento de doble uso con Rusia, así como en la adquisición de artículos físicos que podrían ser relevantes para la investigación en armas nucleares. Sin embargo, no tenían claro hasta qué punto altos funcionarios iraníes y rusos estaban al tanto de esta actividad.

Otros funcionarios occidentales dijeron que habían tomado conocimiento de que el SPND había expresado interés en adquirir varios isótopos radiactivos (sin incluir el tritio), pero que las motivaciones de ese interés no estaban claras.

Durante años, la posición formal de Rusia ha sido oponerse a la idea de que Irán desarrolle una bomba nuclear.

“Rusia no quería que Irán tuviera un arma nuclear. Pero eso no significa que no aceptara realizar algunos intercambios técnicos [...] que no serían críticos para Irán, pero sí lo suficientemente importantes como para que se cumpliera el requisito de que están dando algo a cambio”, afirma un exfuncionario estadounidense.

Aunque Rusia ha cooperado durante mucho tiempo con Irán en proyectos nucleares civiles (y en el pasado trabajó con países occidentales y el OIEA para impedir el desarrollo de armas nucleares), algunos expertos dicen que la guerra en Ucrania puede haber hecho que Moscú esté más dispuesto a relajar su adhesión a las normas de no proliferación en sus relaciones con Irán.

“Los rusos tienen muchísima experiencia en energía nuclear y han estado dispuestos a compartir esa tecnología”, afirma Vaddi, actualmente investigador principal en energía nuclear del Centro de Política de Seguridad Nuclear del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). “No deberíamos fingir que Rusia no ha cambiado de opinión... Es, en gran medida, solo una de las muchas herramientas en la competencia geopolítica actual”.

Embed Gachsaran, sur de Irán

Un hombre derriba a una joven porque su hijab no cubría exactamente todo su cabello.

pic.twitter.com/W6REwhsPNe — Mavica (@mavica81) August 4, 2025

Un proyecto blindado

El 20/06, aproximadamente 1 semana después del inicio de la campaña militar de Israel contra Irán, las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron que habían atacado la “sede del proyecto nuclear del SPND” por segunda vez durante el conflicto.

Al menos 11 científicos nucleares fueron asesinados en los ataques israelíes.

Entre ellos se encontraba Abbasi-Davani, supervisor del doctorado de Mohtashami y el funcionario nuclear de línea dura que Israel había estado tratando de matar durante casi dos décadas.

En información desclasificada posteriormente, el ejército israelí afirmó que Abbasi-Davani había “seguido involucrado en las dimensiones militares clasificadas” del programa nuclear de Irán y había trabajado con “personal del SPND y en el avance de tecnologías de doble uso”.

Gran parte de la infraestructura nuclear iraní podría haber sido destruida o dañada tras los ataques israelíes y estadounidenses de junio. Sin embargo, algunos expertos creen que el sistema construido por el SPND —el personal, la capacitación, la continuidad técnica— es más difícil de erradicar. «Israel no puede destruir totalmente el programa nuclear iraní», afirma Grajewski, de Carnegie. «Porque una de las medidas que ha tomado Irán es que quienes participaron en el plan Amad capaciten a un grupo de científicos jóvenes».

Un mes antes de su muerte, Abbasi-Davani habló con serenidad y firmeza. «Nuestro poder», dijo, «reside en nuestros científicos». Fue una advertencia de un hombre que esperaba haber pasado ya la antorcha.

------------------------------

Más contenido en Urgente24

Aumenta la presión sobre Benjamín Netanyahu para lograr una tregua y liberar a rehenes en manos de Hamás

Tragedia en El Teniente: Encuentran dos cuerpos más de los mineros atrapados

El fiscal que acusó a Donald Trump está bajo investigación federal en USA

Derrumbe en Chile: Encuentran el cuerpo sin vida de 1 de los 5 mineros atrapados