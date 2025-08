Tras descompensación al aire, Sergio Lapegüe habló de su salud

"Me agarró como una especie de bajón de presión, rápido una enfermera estuvo a los cinco minutos, después vino la ambulancia y me llevaron al hospital" "Me agarró como una especie de bajón de presión, rápido una enfermera estuvo a los cinco minutos, después vino la ambulancia y me llevaron al hospital"

El conductor deberá realizarse estudios y controles y consultar a un neurólogo tras lo sucedido. Pero se encuentra fuera de peligro y aseguró estar bien de salud.

En las redes sociales, donde las fake news no tienen límites, llegaron a decir hasta que el conductor había fallecido. “Gracias a todos los mensajes de todos ustedes menos a uno que dice que yo me había muerto”, disparó, mirando a cámara. “Los muertos que vos matás gozan de buena salud”,

