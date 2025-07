Pablo Alarcón tuvo un síncope, chocó y está internado

El año pasado el actor permaneció internado durante 45 días por una neumonía bilateral. Dos años atrás, se ganaba la vida haciendo teatro a la gorra en una plaza. "Necesidad económica es obvio que la tengo, como todo el mundo. El dinero no es que me preocupa, lo necesito directamente. Yo necesito ganar plata para vivir. Durante la pandemia pasé un momento crítico de dinero y me puso triste el no saber que hacer y juntos armamos un espectáculo", aseguró en diversas entrevistas.

image Pablo Alarcón sufrió una descompensación y chocó.

Más contenido en Urgente24:

Feria del Libro Infantil y Juvenil gratis en Buenos Aires

ARCA actualizó los montos de transferencias que comenzará a investigar en julio 2025

Nuevo outlet de Adidas: Dónde está y qué descuentos ofrece en zapatillas e indumentaria

La nueva marca de celulares que es furor en Argentina: desde $125.000

Muy barato: supermercado liquida electrodomésticos con hasta 50% de descuento