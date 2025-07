Adiós al villano más temido: Murió Michael Madsen, el actor que marcó a Tarantino

Embed - Stuck In The Middle With You | Reservoir Dogs

Esta interpretación le aseguró un lugar en la galería de grandes villanos cinematográficos y estableció una sociedad creativa que perduró décadas. Tarantino volvió a confiar en él para Kill Bill: Vol. 1 y 2 (2003-2004), donde interpretó a Budd, el hermano de Bill y exmiembro del escuadrón asesino. Posteriormente apareció en Los ocho más odiados (2015) y Érase una vez en Hollywood (2019).

Paradójicamente, una de sus decisiones más comentadas fue rechazar el papel de Vincent Vega en Pulp Fiction, que terminó en manos de John Travolta. Madsen eligió participar en Wyatt Earp, una decisión que después reconoció como uno de sus mayores errores profesionales.

Una vida personal marcada por la tragedia

Más allá de su éxito profesional, la vida personal de Michael Madsen estuvo atravesada por dificultades y tragedias. Contrajo matrimonio en tres ocasiones: primero con Georganne LaPiere, hermanastra de Cher (1984-1988), luego con Jeannine Bisignano (1991-1995) y finalmente con DeAnna Morgan desde 1996.

El actor tuvo siete hijos en total, pero la tragedia más devastadora llegó en 2022 cuando su hijo Hudson se quitó la vida a los 26 años. Este evento marcó profundamente al actor, quien incluso había iniciado trámites de divorcio de DeAnna, aunque posteriormente parecía retractarse de esa decisión.

image.png En los últimos años, Madsen enfrentó problemas legales que incluían arrestos por allanamiento y agresión doméstica. Su última aparición pública fue en el Chiller Theatre Expo el 27 de abril de 2025 en Parsippany, New Jersey.

A pesar de su imagen de tipo duro, el actor siempre defendió su verdadera naturaleza: "No soy ese tipo. Solo soy un actor. Soy padre, tengo siete hijos. Cuando no estoy filmando, estoy en casa, en pijama, viendo The Rifleman en la tele", confesó en 2018 a The Hollywood Reporter.

Su legado perdura en películas como Thelma & Louise, Donnie Brasco, The Doors, Free Willy, Species, Die Another Day, Sin City y Scary Movie 4, además de su trabajo como actor de voz en videojuegos como Grand Theft Auto III, Dishonored y Crime Boss: Rockay City.

Hollywood pierde así a uno de sus caracteres más auténticos, un actor que supo convertir la rudeza en arte y que quedará para siempre en la memoria colectiva como el villano perfecto del cine moderno.

