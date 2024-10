Quentin Tarantino destrozó la película más aclamada del 2024 en Hollywood

El director de "Django sin Cadenas" aprovechó para criticar la obsesión de la industria por recrear historias ya contadas. "Es un remake tras otro", se quejó. " Me preguntan si vi 'Dune', 'Ripley', 'ShOgun'... La respuesta es no, no y no". Tarantino explicó que no tiene sentido ver la misma historia adaptada múltiples veces, especialmente cuando las versiones anteriores no fueron de su agrado.