Jorge Rial se lleva puesto un ciclo de América TV y en X lo apoyan: "Se pelean por no conducir"

Ahora bien, para poner en contexto, la estocada de Rial hace referencia a la larga lista de figuras que rechazaron ponerse al frente del programa. Yanina Latorre fue una de las primeras en hacer pública su negativa, seguida por Pampita, quien ni siquiera llegó a sentarse a negociar. Paula Chaves completó el trío de celebridades que le dieron la espalda al formato, aparentemente cansadas por la dirección conflictiva que tomó el show.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/rialjorge/status/1851075983828283885?t=aLgZD48jyl3ksSLA3PF0eA&s=03&partner=&hide_thread=false El único programa en la historia donde se pelean por no conducir #cantando2024 https://t.co/QPg9QrKVUn — JORGE RIAL (@rialjorge) October 29, 2024

Cantando 2024: Yanina Latorre rechazó reemplazar a Flor Peña y se despegó

“Anoche me ofrecieron ser la conductora del Cantando y dije que no", contó Latorre. "Me preguntaron si la podía reemplazar (a Florencia peña) y la verdad que no”, confesó Yanina en El Observador 107.9, .

“Tengo muchísimo trabajo y lo digo en serio. Mirá la cara que tengo ahora de muerta, estoy cansada y el Cantando va todos los días en vivo”. Y reveló: “Creo que es un programa que ya empezó, que yo lo hubiera hecho diferente, pero por ahí no es el momento y no sé si tengo la energía”.

Al mismo tiempo que dejó entrever los otros "motivos" por los cuales declinó la propuesta: “Tengo que ir a reemplazar algo que ya está encaminado y que nunca hice. Obviamente, si me siento preparada, seguramente sí. Pero hoy, en este momento, octubre, finalizando el año, con el programa de radio nuestro, LAM, que estoy bien y Ángel también se está por ir de viaje y tengo que conducir el programa”, aseguró tajante.

--------------------------

Más contenido en Urgente 24

Tres bibliotecas que son verdaderas joyas de la arquitectura

Los bancos limitarán sus servicios en noviembre: Qué días

Cantando 2024: La baja que sacudió el debut de Karina Mazzocco

Paula Varela no se achica: Le responde a Ricardo Francella y suma detalles