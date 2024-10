Paula Varela no se achica: Le responde a Ricardo Francella y suma detalles

Ahora, en lo que corresponde a los exabruptos de Ricardo Francella, la panelista mantuvo la compostura y expresó: "Por lo que lo escuché insultando, no me parece educado, pero quiero darle el changüí de que fue una calentura". También precisó: "No tengo trato con él, yo no lo conozco. Sí conozco a Guillermo y sé que no es así, jamás se manejó así y tampoco me llamó para nada y no está enojado conmigo".

“El protagonista es él y su mujer Marynés, que también es un amor. Yo de alguna manera hablé con ellos por interpósitas personas. Ellos saben que yo lo iba a contar y no pusieron ningún ‘pero’ en esta información que yo iba a decir”, agregó la panelista de "Socios del Espectáculo". “El protagonista es él y su mujer Marynés, que también es un amor. Yo de alguna manera hablé con ellos por interpósitas personas. Ellos saben que yo lo iba a contar y no pusieron ningún ‘pero’ en esta información que yo iba a decir”, agregó la panelista de "Socios del Espectáculo".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1851310200608718949?t=vrAVisrGl2FPmv3lOGuOsg&s=03&partner=&hide_thread=false Paula Varela responde a los dichos del hermano de Francella: "A él no lo conozco", y dijo: "No creo que Guillermo esté enojado"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/t1A6wOn432 — América TV (@AmericaTV) October 29, 2024

El hermano de Francella negó la separación del actor y explotó contra el periodismo

En la mañana del lunes (28/10) Paula Varela reveló que tras 36 años de relación Guillermo Francella se separó de su esposa Marynés Breña. A raíz del hecho, desde el ciclo "Desayuno Americano" fueron a buscar la palabra de Ricardo, hermano del actor, y su reacción fue inesperada.

"Tengo que contar la separación de Guillermo Francella y Marynés, su mujer, después de 36 años de estar juntos. Pasaron una crisis muy profunda", dijo la periodista de espectáculos mediante las redes sociales. A raíz de lo comentado, varios medios se hicieron eco de la noticia y confirmaron la ruptura.

Sin embargo, el familiar del artista se mostró enojado al respecto y expresó furioso: "La voy a encontrar a esta mina y te digo más ahora voy a hablar con mi hermano, ahora voy a hablar, porque quiero saber el nombre y el apellido de esta mina y mandarla a la concha de su madre pero públicamente".

"Lo que dijo Milei, muchos dicen que está alteradito, pero no tiene nada de alterado el Presidente. No está tan equivocado con respecto a la prensa. Informate y en otro momento hablamos", le dijo a la cronista del ciclo que se emite por la pantalla de América TV queriendo dar a entender de que se trata de una falacia.

