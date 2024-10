"Si empleados de Aduanas no quieren trabajar pondremos a Gendarmería, están preparados"

bullrich-karari.webp Patricia Bullrich pretende utilizar a Gendarmería para el servicio de Aduanas si no se soluciona el conflicto gremial

El paro del transporte del miércoles 30/10

“Si los gremialistas quieren parar al país, lo único que van a lograr es que ellos mismos se van a quedar con el manejo de las empresas porque se las vamos a tirar por la cabeza. Ya lo dijo el presidente, Aerolíneas se las damos a los trabajadores y traemos a otras empresas privadas a que cubran nuestras rutas".

Con respecto a la continuidad del conflicto fue taxativa:

No vamos a dar un paso atrás. Retroceder ahora es mandar a 46 millones de argentinos a la lona, a la inflación y el desorden. Hay un cambio con respecto al gobierno de Mauricio Macri. No vamos a negociar si nos quieren cambiar el rumbo estratégico. A muchos sindicalistas si le das la mano, te agarran el codo. En cambio, otros gremios se dan cuenta que hay que cambiar.