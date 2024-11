Gastón Edul, furia total: explotó por el vergonzoso rendimiento de Independiente

gaston-edul-x.png Gastón Edul, en X

"Puede clasificarse a una Sudamericana pero no puede apuntar a más porque no tiene material. Y sobre todo: encima que tienen falta de nivel, no mostraron el compromiso ni imagen que tienen que mostrar y fueron noticia fuera de la cancha. Aún sin tener nivel, eso es peor", agregó Gastón Edul.

"Toloza pudo ser titular en 2 partidos en todo el año porque su nivel en los entrenamientos lo sacaron hasta de la consideración. Eso es un reflejo de la poca mentalidad. Sin enfocarse. Si los dirigentes de Independiente no hacen un buen mercado de pases el 2025 de CAI va a ser peor que su 2024", finalizó.

Más contenido en Golazo24

Pep Guardiola: impactantes rasguños en su cabeza tras golpazo de Manchester City

Javier Mascherano ya tiene reemplazante en la Sub 20 y es un hombre de la casa

Vinicius habló y desató una reacción en cadena

Víctor Blanco está subido al ring: otra piña al mentón a Diego Milito en 24 hs.