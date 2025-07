Dónde ver la Supercopa Internacional: Estudiantes y Vélez buscan el título

"No es algo que me guste jugar un partido en medio de una pretemporada. Es como que interrumpe el ciclo, porque vos necesitás una buena preparación que te permite afrontar el resto del año, pero ante un partido tan importante tampoco podés ajustar los funcionamientos que a uno le gustaría, porque podés romper a un futbolista. Pero esto es lo que toca e Independiente tiene que afrontar", dijo el DT.

Así las cosas, la Supercopa Internacional dice presente nuevamente. La última edición la jugaron River y Talleres en marzo pasado, en donde el Matador (quien hoy sufrió el sorpresivo portazo de Diego Cocca) venció al Millonario por penales y se consagró campeón.

Estudiantes y Vélez se vuelven a enfrentar en una final luego de tan solo unos meses. Ambos se midieron por el Trofeo de Campeones en diciembre de 2024. El equipo platense jugaba por haber sido el campeón de la Copa de la Liga del primer semestre del año, y el equipo velezano por haber sido el campeón de la Liga Profesional del segundo semestre del año.

De hecho, el Pincha juega esta Supercopa Internacional por haber ganador aquel Trofeo de Campeones ante el elenco de Liniers (venció 3 a 0). Por su parte, Vélez accedió a la Supercopa Internacional por haber sido el equipo que más puntos acumuló de la Tabla Anual.

image.png El Pincha venció 3 a 0 al Fortín y gritó campeón Foto NA: LUIS SANTILLÁN

A pesar de que Estudiantes trae la balanza inclinada de ese último duelo disputado entre ambos, en el historial es Vélez quien lleva la ventaja: el conjunto de Liniers acumula 30 victorias, mientras que el Pincha acumula 21.

Dónde ver la Supercopa Internacional: Estudiantes vs. Vélez

El partido por la Supercopa Internacional se juega desde las 20.30 hs. en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Las opciones para ver el cotejo por TV son:

Disney+ (la plataforma de streaming de The Walt Disney Company)

DSports (el canal de deportes de DirecTV)

Flow Eventos HD (el canal de eventos de Flow)

