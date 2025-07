Mundial de Clubes: abismal diferencia de precios para PSG-Madrid vs. Chelsea-Flu

De USD 14 a USD 171: la escala de valores en las semifinales del Mundial de Clubes

Los números desde los que parten las entradas para cada encuentro son amplias. Mientras que la entrada más barata para Fluminense-Chelsea cuesta 14 dólares, el ticket más accesible para PSG-Real Madrid sale 171 dólares. Una abismal diferencia de 157 dólares.

Los números también se expresan en distintas zonas del campo. Los precios pueden variar, pero, para establecer un parámetro, mientras uno de los asientos más caros en PSG-Real Madrid tiene un valor de 1000 dólares, en Fluminense-Chelsea alcanza "apenas" los 205 dólares.

MetLife Stadium: sede de semis y final del Mundial de Clubes 2025

A la hora de establecer el precio, el estadio no pesa en la balanza porque ambos encuentros se disputarán en la misma sede: el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, uno de los 12 en los que se celebra el Mundial de Clubes. Inaugurado en 2010, su inmensa estructura permite albergar unos 82.500 espectadores. Durante el transcurso normal del año, es la cada de dos equipos de la NFL: los New York Giants y New York Jets.

1366-1466987289160626334.jpg MetLife Stadium, en Nueva Jersey AFP PHOTO / Daniel SLIM

El MetLife Stadium también será sede de la final del Mundial de Clubes. Para el partido definitorio por el título, el valor de los tickets comienzan a partir de los 348 dólares.

+ de Golazo24