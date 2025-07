Jurassic World Rebirth: No merece tu dinero ni tu tiempo

image.png ¿Qué es este plot familiar? ¿Tantas ganas había de replicar la misma fórmula? ¿Dónde está lo adulto si le vas a sumar un grupo happy friendly?

Durante más de una hora, la acción se detiene para darle lugar a un conflicto secundario que no genera el más mínimo interés; de hecho, llegás a un punto en que te da igual si a toda la familia la devora un T-Rex. Para colmo, los dinosaurios clásicos, que deberían ser la atracción principal, no imponen respeto. El T-Rex y los velocirraptores parecen caricaturas inofensivas, y los supuestos dinosaurios mutantes no se sienten como una amenaza certera hasta (SPOILER) los últimos diez minutos.