Lula da Silva con CFK: Lavajato como Vialidad y Sergio Moro es Luciani

De hecho, los paralelismos entre los casos Lava Jato en Brasil y Vialidad en Argentina son inevitables.

En ambos se los acusó por hechos de corrupción, y los procesos judiciales no solo generaron profundas divisiones políticas, sino que movilizaron a las bases militantes, quienes denunciaron una estrategia de lawfare, aunque otros sectores de la sociedad celebraron los fallos como una victoria de la justicia.

Asimismo, los protagonistas jurídicos de ambas causas judiciales de tales dirigentes compatriotas presentan claras similitudes. En ese sentido, muchos comparan al exjuez brasileño Sergio Moro con el fiscal argentino Diego Luciani.

Lavajato y Vialidad: Lula y CFK, ¿lawfare o Justicia?

El actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado en 2017 a 12 años de prisión tras ser hallado culpable de corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de la causa Lava Jato y el caso Triplex-Petrobras. Aunque la condena fue dictada durante el gobierno de Michel Temer, Lula fue encarcelado en abril de 2018, ya bajo la campaña presidencial de Jair Bolsonaro.

Finalmente, permaneció 580 días tras las rejas —alrededor de un año y medio— e inhabilitado para ejercer cargos públicos o postularse. En 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló sus condenas, al considerar que el tribunal de Curitiba no tenía jurisdicción para juzgarlo y que el juez Sergio Moro actuó con parcialidad, lo que permitió a Lula recuperar sus derechos políticos.

Entre los detalles clave de la condena contra Lula, están:

Caso del triplex en Guarujá : La acusación central sostenía que Lula recibió como soborno un departamento triplex en la ciudad de Guarujá, en el litoral de São Paulo, por parte de la constructora OAS , a cambio de facilitar contratos con Petrobras.

Favores y beneficios personales : También se lo acusó de recibir beneficios personales, como reformas en propiedades y almacenamiento de bienes personales pagados por empresas constructoras vinculadas al esquema de corrupción.

Contexto del escándalo Lava Jato: Lava Jato fue una megacausa iniciada en 2014 que reveló una red masiva de sobornos entre grandes constructoras (como Odebrecht y OAS) y funcionarios públicos, especialmente vinculados a la estatal Petrobras. Involucró a decenas de políticos y empresarios de alto perfil.

Finalmente, los reales motivos de la anulación de la condena de Lula

En 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló las condenas, argumentando que el tribunal de Curitiba no tenía jurisdicción y que el ex juez Sergio Moro no actuó con imparcialidad, lo que restituyó los derechos políticos de Lula y le permitió postularse nuevamente (y ganar) en 2022.

image.png Sergio Moro, uno de los ex jueces de Brasil que condenó a Lula | FOTOMONTAJE

Ahora bien, volviendo al caso de CFK en Argentina, en lo que respecta al proceso penal contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, la Corte Suprema de Justicia confirmó en junio de 2025 la condena a seis años de prisión por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial a favor del empresario Lázaro Báez, a quien muchos señalan como el testaferro del matrimonio Kirchner.

En ese sentido, mientras que en la causa contra Lula la figura clave fue el juez Sergio Moro, en la causa Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner, el fiscal Diego Luciani desempeñó un rol central. Presentó informes contables, auditorías, peritajes e irregularidades administrativas que, según la fiscalía, demostraban sobreprecios, obras inconclusas y un esquema de corrupción estructural, en el cual Lázaro Báez habría actuado como testaferro del matrimonio Kirchner.

En simultáneo con la asunción presidencial de Néstor Kirchner, se creó la empresa Austral Construcciones, liderada por Báez, quien en ese entonces no sólo no tenía ninguna empresa registrada a su nombre sino que tampoco tenía ninguna experiencia en el rubro vial. Fíjense: su anterior trabajo conocido había sido el de empleado bancario, aportaba a la AFIP como monotributista. Eso era Lázaro Báez en el año 2003 En simultáneo con la asunción presidencial de Néstor Kirchner, se creó la empresa Austral Construcciones, liderada por Báez, quien en ese entonces no sólo no tenía ninguna empresa registrada a su nombre sino que tampoco tenía ninguna experiencia en el rubro vial. Fíjense: su anterior trabajo conocido había sido el de empleado bancario, aportaba a la AFIP como monotributista. Eso era Lázaro Báez en el año 2003

image.png El fiscal argentino Diego Luciani | FOTO

De hecho, el paralelismo entre Moro y Luciani también lo expuso el expresidente argentino Alberto Fernández, quien dijo que lo que hacía Luciani era similar a la acusación de Moro. “Decir que Cristina ‘no pudo no saber’ lo que estaba pasando" (palabras de Luciani) con la adjudicación de obras públicas “es muy parecido a lo de Moro cuando dijo ‘no tengo pruebas pero no tengo dudas’”, comparó.

Moro “no tenía certezas, lo único que tenía eran dichos de un arrepentido y la íntima convicción de que eso pasó. Este concepto en la argentina es prohibido por un principio de garantías”, explicó el ex jefe de Estado.

