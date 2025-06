Independiente lo dio vuelta sobre la hora y Gimnasia Mza. casi da el batacazo

Gimnasia de Mendoza quiere dar el batacazo ante Independiente en San Luis Gimnasia de Mendoza casi da el batacazo @Copa_Argentina

De hecho, Julio Vaccari habló tras el partido y se mostró visiblemente molesto porque el cotejo por Copa Argentina se jugara en esta fecha.

"No estoy conforme. No es algo que me guste jugar un partido en medio de una pretemporada. Es como que interrumpe el ciclo, porque vos necesitás una buena preparación que te permite afrontar el resto del año, pero ante un partido tan importante tampoco podés ajustar los funcionamientos que a uno le gustaría, porque podés romper a un futbolista. Pero esto es lo que toca e Independiente tiene que afrontar", dijo el entrenador.

Gimnasia empezó ganado con un gol al minuto 29´de Mondino. A lo largo del encuentro, el Rojo tuvo chances para empatarlo, mucho más que el Lobo de marcar el segundo. Tras mucho buscarlo, al minuto 52´Montiel cambió por gol un penal que le cobraron al Rojo.

Luego, de manera agónica y cuando parecía que el cotejo se iría a definir por penales, el Lobo marcó mal un centro al área y Álvaro Angulo selló el 2 a 1 final al minuto 89´.

El defensor volvió a demostrar por qué ha sido tan importante para el equipo durante la primera mitad de año, y continuó fiel a su costumbre de marcar goles y llegar a posición de gol. Vaccari quedó muy satisfecho con el tanto: "Fue una jugada muy linda, es un premio que merecía este equipo".

Julio Vaccari habló sobre el caso Álvaro Angulo y apuntó al periodismo

También aprovechó para aclarar el panorama de Álvaro Angulo, a quien se lo vinculó con Pumas de México y una posible venta. Al DT no le gustó nada el tratamiento que el tema tuvo en los medios. "Algo muy importante es el abordaje del periodismo. Es un chico que desde que vino a la institución se brindó al máximo. Desde que se incorporó, futbolísticamente demostró estar a la altura, pero muchísimo más demostró estar a la altura humanamente. Siempre se comportó profesionalmente y siempre se brindó al máximo con la institución".

GupL7a-WsAACLU_.jpg Álvaro Angulo volvió a marcar para el Rojo @Copa_Argentina

También agregó: "Es muy fácil para todos ensuciar al futbolista, después no es fácil limpiar eso. Tengo la obligación de aclarar que este chico es 100% en lo profesional, en lo humano, y siempre se brindó a la institución. Invito a la gente a que cuando escuche los mensajes del periodismo se empiece a preguntar por qué, debido a qué es eso que trasciende".

Kevin Lomónaco: "Mi cabeza está en Independiente y estoy muy contento"

Kevin Lomónaco también habló sobre los rumores acerca de una posible partida del Rojo, dado su gran nivel mostrado desde hace tiempo (convocatoria a la Selección Argentina mediante). "Trato de tomarlo con tranquilidad, yo estoy en Independiente, me entrego a ful a Independiente. Después se verá lo que pase, pero mi cabeza hoy en día está en Independiente y estoy muy contento", señaló.

