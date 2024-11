Barcelona busca a un titular de la Selección Argentina

Nicolas Tagliafico.png El defensor argentino será uno de los que deje Lyon luego de su descenso administrativo.

Quien lo puso en carpeta no fue el DT, Hansi Flick, sino el portugués Deco, Director Deportivo de Barcelona, quién no fue lerdo y aprovechó la situación del Lyon (la justicia francesa le decretó el descenso deportivo para final de temporada y lo salva un milagro financiero) para tratar de sacarlo barato. Al menos no apostó a esperar a que quede libre, ya que ahí si seguramente tendrá varios competidores. Ahora habrá que ver si es del agrado del DT alemán.