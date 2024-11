Contaminación: Científicos crearon un plástico que se degrada con el agua salada.

Los investigadores indicaron que el nuevo producto no es tóxico ni inflamable (es decir, no emiten CO) y pueden remodelarse a temperaturas superiores a 120° como otros termoplásticos, lo que amplía sus aplicaciones. Si los desafíos técnicos y económicos son superados, este innovador material puede minimizar el impacto ambiental de los plásticos, convirtiéndose en un punto de inflexión en la lucha contra la contaminación oceánica.

image.png La isla de plástico del Océano Pacífico es considerada un continente por su gran tamaño. Foto: Noticiasambientales.com

Las cuatro políticas para combatir la contaminación del plástico

Un grupo de científicos de la Universidad de California, Estados Unidos, publicó el miércoles 13 de noviembre en la revista Science un estudio donde aseguran que si en el mundo se aplican cuatro políticas la contaminación generada por los desechos plásticos pueden reducirse casi al 100% y sus emisiones en un tercio en para 2050.

El equipo de investigadores desarrolló un novedoso modelo de aprendizaje automático para pronosticar tendencias en la producción, el comercio y la gestión de residuos de plástico a nivel mundial. Además, simularon los impactos de ocho posibles intervenciones políticas destinadas a reducir los residuos y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Así, los científicos descubrieron las cuatro políticas claves para enfrentar la problemática: exigir que los nuevos productos se fabriquen con un 40% de plástico reciclado posconsumo; limitar la producción de plástico nuevo a los niveles de 2020; invertir en la expansión de la infraestructura de gestión de residuos, especialmente en las partes del mundo con menores ingresos; e implementar una pequeña tarifa sobre los envases de plástico.

El estudio afirma que los políticos del mundo deben implementar estas acciones durante todo el ciclo de vida del plástico, es decir, desde la producción, el uso y la eliminación. De acuerdo a las simulaciones realizadas por los investigadores, esto reduciría en 91% la contaminación de plástico mundial para 2050.

Además, los autores del estudio indicaron que el paquete de medidas deben ser aplicadas de forma urgente para tener resultados óptimos. Justamente, su hallazgo se produce antes de que comience en Busan, Corea del Sur, el encuentro entre representantes de más de 190 países, con el objetivo de finalizar los detalles del primer tratado jurídicamente vinculante del planeta sobre la contaminación por plástico.

