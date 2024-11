Cositorto se defendió ante la Justicia: Acusó a los medios y a Marcos Galperin

image.png Leonardo Cositorto actualmente es asistido por los abogados Guillermo Dragotto y José Fernández Codazzi. Foto: Clarín.

Respecto al conglomerado de empresas que conforman Generación Zoe, dijo que “todas las empresas se construyeron en forma legal” y que “los emprendimientos fueron llevados adelante bajo supervisión jurídica y contable”. Para el acusado, la caída se aceleró cuando “se infiltraron personas dentro de nuestra organización”.

“La empresa es una empresa de coaching, la acusación dice que todo era una pantalla y teníamos el aval de la Universidad Colombia. También dicen que el trading (actividad de comprar y vender activos financieros electrónicos) era una pantalla y hasta yo hacía trading”, argumentó.

Sobre el proceso judicial en Corrientes, aseguró: “No me dejan traer pruebas. Me suben al ring atado de manos y el resto de los abogados muestran pruebas mentirosas”. Cositorto actualmente es asistido por los abogados Guillermo Dragotto y José Fernández Codazzi, quienes este lunes estuvieron presentes en la audiencia.

“No hay dolo, no hay delito, no se diseñó ninguna organización fraudulenta. Nos obligaron a incumplir un contrato, firmado por todas las personas. Yo soy el primero que le quiere pagar a la gente, pero nos embargaron todo, no nos dejan trabajar. Lo único que pido es que me dejen trabajar”, se defendió.

El principal acusado de la estafa responsabilizó a Romina Fachal (ex coach ontológica fallecida y expareja de Lucas Damián Camelino quien también está acusado) de abrir las oficinas de la organización en Goya, pese a que en el expediente existe una factura a su nombre por la compra del mobiliario.

Por otro lado, Cositorto agregó que Generación Zoe también era propietaria de casinos y casas de apuesta, un dato que hasta el momento era desconocido para el abogado querellante y representante de los 98 denunciantes, Pablo Fleitas.

Además de Cositorto, por el juicio en Goya están acusados Maximiliano Batista, Miguel Ángel Echegaray, Javier Sebastián Medina, Nicolás Ismael Medina y Lucas Damián Camelino. Solamente en esa ciudad se estima que fueron estafados 320 inversores por un monto que rondaría los 400.000 dólares.

