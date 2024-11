Juicio al Juez Walter Bento: Confirman presiones y fabricación de pruebas

Ríos sostiene que se le proporcionó un “libreto” con instrucciones precisas a cambio de beneficios judiciales, en un proceso que califica como manipulado. Otros acusados también cuestionaron la imparcialidad del juicio, mientras que nuevos testimonios podrían evidenciar aún más irregularidades en la investigación.

walter-bento-martin-rios-matias-aramayojpeg.webp Martín Ríos (izquierda) abogado interviniente en la causa

Qué afirmó Ríos

Me dieron un libreto con nombres y roles que debía mencionar como parte de una red criminal, con un supuesto jefe, dos reclutadores y otros miembros Me dieron un libreto con nombres y roles que debía mencionar como parte de una red criminal, con un supuesto jefe, dos reclutadores y otros miembros

Según el relato, las amenazas también alcanzaron a su esposa, quien habría sido abordada en múltiples ocasiones por agentes que la advirtieron que, si no colaboraba, Ríos sería trasladado a cárceles de máxima seguridad.

“A mi esposa le dijeron que mejor me arrepintiera porque, de no hacerlo, me trasladarían a Ezeiza o Rawson” , aseguró.

Ríos además cuestionó la validez de las pruebas presentadas por la Fiscalía, especialmente el testimonio de Ortega, otro implicado en el caso.

Según Ríos, Ortega estaba bajo tratamiento psiquiátrico y, por lo tanto, no se encontraba en condiciones de declarar libre y voluntariamente.

“Nos engañaron; Ortega no estaba en condiciones de dar un testimonio auténtico, ya que estaba medicado y afectado en su voluntad”, subrayó, poniendo en duda la integridad del proceso.

A las denuncias se sumaron las declaraciones de Walter Bardinella, relacionado en la causa, quien rechazó las acusaciones de haber recibido beneficios del juez Bento.

Bardinella señaló:

La prensa lleva años afirmando que obtuve ventajas en la justicia federal por el apoyo de Bento. Fui condenado a 12 años. Me realizaron tres pericias de voz y un reconocimiento, todos negativos, y aún así me condenaron. ¿Dónde están los supuestos beneficios? La prensa lleva años afirmando que obtuve ventajas en la justicia federal por el apoyo de Bento. Fui condenado a 12 años. Me realizaron tres pericias de voz y un reconocimiento, todos negativos, y aún así me condenaron. ¿Dónde están los supuestos beneficios?

El jueves (07/11) declarará, Matías Aramayo, quien junto con Ríos denunciaron en agosto pasado haber sido coaccionados para actuar como colaborador y seguir una versión preestablecida.

Ambos aseguran que el fiscal Vega forzó confesiones para apuntalar el caso contra Bento, en un supuesto intento de obtener un respaldo político en la causa.

Las graves denuncias de coacción y presiones sobre testigos clave cuestionan la imparcialidad y validez de las pruebas en el juicio contra Walter Bento, abriendo interrogantes sobre los métodos empleados y la legitimidad del proceso en su totalidad.

