Walter Bento acusó a la jueza Gretel Diamante de tener escrita su sentencia

Pero otra vez trastabilla la versión de la Fiscalía: Enrique De la Cruz admitió que las conversaciones telefónicas que lo involucraron en un presunto arreglo con el juez federal fueron inventadas para evitar un conflicto con el abogado Jorge Guiñazú, 'el Cuqui'.

Las escuchas telefónicas, presentadas como prueba por la Fiscalía, muestran a De la Cruz diciéndole a Guiñazú que tenía "todo arreglado con Bento" y que el juez le estaba pidiendo "el 50%" del dinero de sus operaciones. Estas grabaciones fueron importantes para la acusación, que buscaba probar la existencia de una red de corrupción encabezada por Bento.

Sin embargo, De la Cruz confesó que esas afirmaciones eran falsas: "Yo inventé un relato, dije que no se preocupara, que ya había arreglado todas las cosas acá. Un relato me inventé para que no me pidieran nada".

De acuerdo con su testimonio, nunca hubo un acuerdo real con Bento, y sus palabras eran solo una excusa para calmar al abogado.

De la Cruz, quien en aquel momento estaba bajo sospecha de operar en una mesa de dinero en la galería Tonsa, de la ciudad de Mendoza, insistió en que no tenía ninguna relación con Bento ni con funcionarios judiciales locales. "No conocía a nadie de acá" , afirmó, desmintiendo cualquier vínculo con el magistrado o con actos de corrupción.

Otra vez el fiscal Dante Vega en problemas: gran parte de su acusación se basó en las escuchas telefónicas de De La Cruz.

"Simplemente fue para concretar la manifestación de que a lo mejor me pedían dinero en el banco", agregó De la Cruz.

Urgente24

