En el Imperio del Absurdo: Jueza Gretel Diamante

El presidente ejercerá el poder de policía y disciplina de la audiencia, y podrá corregir en el acto, con llamados de atención, apercibimiento, multas de acuerdo con el artículo 159, segunda parte, o arresto hasta de ocho (8) días, las infracciones a lo dispuesto en el artículo anterior, sin perjuicio de expulsar al infractor de la sala de audiencias.

La medida será dictada por el tribunal cuando afecte al fiscal, a las otras partes o a los defensores.

Si se expulsare al imputado, su defensor lo representará para todos los efectos."

walter-bento.jpg El suspendido juez Walter Bento.

Exabrupto

En estos días, la Provincia de Mendoza enfrenta graves denuncias sobre el funcionamiento de su Poder Judicial. Es más: resultan tan terribles las filtraciones de audios y testimonios que han impactado en la campaña electoral. El domingo 24/09 serán las elecciones provinciales y municipales.

En este juicio oral ha ocurrido algo que no lo van a creer: la jueza Gretel Diamante volvió a prohibir que los imputados y sus abogados miren al rostro del fiscal Dante Vega.

No, no es una exageración: Gretel Diamante prohibe levantar la vista hacia el polémico, cuestionado, descalificado ya Dante Vega, cuyo único sustento hoy es Gretel Diamante. Es como si Gretel Diamante elevara a Dante Vega a la estatura de totem deificado en el recinto. Inexplicable.

Ya son 3 los imputados que denunciaron amenazas para declarar contra el suspendido juez Walter Bento:

abogado Jaime Alba,

abogado Eugenio Nasi y

y Francisco Álvarez.

Los 3 tuvieron / tienen / tendrán prohibido mirar al fiscal Dante Vega durante su declaración. Pero tampoco sus abogados defensores. ¿Qué dice el Colegio de Abogados? ¿Y la Magistratura?

El abogado Jaime Alba y Eugenio Nasi, al igual que días atrás Francisco Álvarez, detallaron las pésimas condiciones de detención que padecieron en la Unidad 32 y aseguraron que, por orden del fiscal Dante Vega,

los torturaron,

los presionaron y

los extorsionaron

para que declararan en contra de Bento.

El abogado Mariano Fragueiro, defensor del juez Walter Bento, pidió la palabra y dijo:

Nunca me pasó que me dijeran que no puedo mirar al fiscal. En el ejercicio profesional yo debo mirar a la fiscalía. No puedo faltarles al respeto, no puedo provocarlos, pero jamás me había limitado a que yo pueda mirar a mi adversario. Si mirarlo me va a generar una sanción, me van a tener que sancionar. Porque yo voy a seguir mirando con la cordialidad que yo miro al Ministerio Público. Están haciendo su trabajo y yo estoy haciendo el mío. Nunca me pasó que me dijeran que no puedo mirar al fiscal. En el ejercicio profesional yo debo mirar a la fiscalía. No puedo faltarles al respeto, no puedo provocarlos, pero jamás me había limitado a que yo pueda mirar a mi adversario. Si mirarlo me va a generar una sanción, me van a tener que sancionar. Porque yo voy a seguir mirando con la cordialidad que yo miro al Ministerio Público. Están haciendo su trabajo y yo estoy haciendo el mío.

caso bento.webp Foto del juicio a Walter Bento y otros.

Luego agregó:

De una manera parcial, los defendidos no lo pueden mirar, pero sí lo puede hacer el fiscal. El fiscal puede mirar, no levantarle la vista a las personas que están declarando. Sin embargo, la persona que está declarando no lo puede hacer. Y me parece que eso no contribuye en nada a la pacificación al orden que tiene que el desarrollo del debate. Creo que es una forma de limitar no solo el derecho de defensa, sino la defensa y el debido proceso. Es lo más sagrado que podemos tener en un juicio de estas características que en cualquier otro. De una manera parcial, los defendidos no lo pueden mirar, pero sí lo puede hacer el fiscal. El fiscal puede mirar, no levantarle la vista a las personas que están declarando. Sin embargo, la persona que está declarando no lo puede hacer. Y me parece que eso no contribuye en nada a la pacificación al orden que tiene que el desarrollo del debate. Creo que es una forma de limitar no solo el derecho de defensa, sino la defensa y el debido proceso. Es lo más sagrado que podemos tener en un juicio de estas características que en cualquier otro.

"No conocía a Bento"

En su declaración, dijo el imputado Jaime Alba:

“Nunca en mi vida he tenido relación alguna con el doctor Bento, a quien prácticamente no conocía personalmente. En su juzgado tuve muy pocas causas y nunca obtuve ningún triunfo”.

“Nunca obtuve ningún beneficio para ningún cliente"

“¿Dónde está la relación? ¿Dónde Bento me dio un beneficio? En ningún lado. No existe”.

“Durante muchísimo tiempo estuve orgulloso de lo que hice. No quebrarme, ser fiel a mis principios, mis valores”

“Somos un daño colateral necesario para que esté sentado acá el doctor Bento”.

"La hipótesis delictiva del fiscal Dante Vega existe sólo en su imaginación".

"Paradójicamente el fiscal Vega ha tenido varios pronunciamientos positivos que me den resoluciones favorables a mis clientes. Hay clientes que han obtenido la libertad gracias al cambio de calificación de Vega".

"No es cierto"

El otro imputado, Eugenio Nasi:

"Necesitan de mi caso para acusar a Bento, pero a él solo vi como a ustedes, en un tribunal".

"Bento nunca me dio la libertad por hemorroides, solo presenté un habeas corpus para que me operaran y así fue, pero no me excarcelaron"

“No es cierto que haya pagado un millón de dólares para obtener su excarcelación y que en la causa hablan de cifras que nunca vi en mi vida”.

"No he pagado ninguna coima ni soborno, nadie me captó. Si hay algún culpable soy yo”.

--------------------------

