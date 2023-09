Clásico rosarino suspendido: ¿Quién queda mal parado?

La dirigente leprosa lamentó que esto no haya podido darse en las condiciones "previamente" charladas. "No hay banderas, bombos, ningún condimento que no sea propio de la copa Proyección, que es un torneo más organizado, más tranquilo, al que vienen muchas familias. Es una pena que no se haya podido realizar", declaró.

Para finalizar, reiteró que Rosario Central fue notificado a través del Ministerio de Seguridad y de la Liga Profesional de cuáles serían las condiciones del partido.

Central emitió un comunicado

Doce minutos pasadas del horario pactado para el partido, Rosario Central realizó un comunicado para "aclarar" el panorama:

Rosario Central no jugará el partido de División Reserva programado para la mañana de este miércoles ante Newell's en su cancha por la séptima fecha del Torneo Proyección que organiza la Liga.

Entre los motivos que generaron esta determinación, destacamos:

-No hubo reunión entre las partes para garantizar la seguridad que corresponde a un partido en el que se decidió, en forma unilateral, la presencia de 5 mil hinchas locales.

-Asimismo, la Municipalidad no estaba en conocimiento del evento ni de la cantidad de participantes invitados por el club al partido, por ende no estaba habilitado el encuentro ni la cantidad de gente; no pudiendo entonces siquiera garantizar que ingresen las personas habilitadas.

-No se respetó el principio de reciprocidad. Para el clásico anterior, en el que Rosario Central fue local en el predio de Arroyo Seco, se habilitó la presencia de 30 personas de cada club y que el partido se jugara sin público. Esto, teniendo en cuenta también los graves incidentes que se registraron la última vez que Central disputó un Clásico en condición de visitante.

-Rosario Central desconoce, porque no fue informado, cuáles son los detalles del operativo de seguridad para un partido que tendrá 5 mil hinchas en una tribuna.

-De esta manera, Rosario Central no cuenta con garantías para quienes acompañen a la delegación, y para el propio plantel, en cuanto al ingreso, permanencia y egreso del lugar de disputa del encuentro Clásico.

Rosario Central va a jugar el Clásico del Torneo Proyección cuando estén dadas las condiciones de seguridad para cuidar como corresponde a los equipos, las instituciones y al propio clásico rosarino, realizando un trabajo en conjunto entre las instituciones cómo se venía llevando a cabo hasta ahora, respetando a los clubes y a su gente.

El ministerio de Seguridad a favor de Newell's

Hernán Brest, director de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos de Santa Fe, coincidió con la versión del club rojinegro y dijo que "El lunes se concretó una reunión con las autoridades de Newell's, municipales y policiales para coordinar las medidas de seguridad".

Pese a no mencionar al equipo auriazul, detalló que "No fue dispuesto en forma unilateral porque la Liga estaba en conocimiento y ellos están afiliados. Consideramos que no era un partido de alto riesgo, como habitualmente sucede, más allá de que había 5 mil personas" y sobre eso indicó que apenas se realizó el acta, el lunes 18 de septiembre, se le envió una copia a Rosario Central.

"La utilería de Central llegó a horario, sin ningún incidente y armó el vestuario. La delegación salió de la concentración sabiendo las condiciones y en un determinado momento decidieron volver. Estamos averiguando por qué motivo", expresó Brest.

El propio Ministerio de Seguridad fue quien decidió que el público presente se quedara en el estadio "para no generar ningún inconveniente ni discusión innecesaria". Luego de que el plantel saliera a la cancha, los hinchas aprovecharon para sacar algunas fotos y minutos más tarde comenzaron a irse.

image.png Los jugadores de Newell's salieron a la cancha ante el público presente.

Reprogramación

A cuatro horas de lo ocurrido, será un escándalo futbolístico que está dando (y dará) mucho que hablar. Por su parte, la Liga Profesional de Fútbol dispuso que el partido sea reprogramado.

El organismo lo informó a través de un mensaje publicado en redes sociales: "El partido entre Newell's y Rosario Central, por la fecha 7 de la Copa Proyección fue suspendido. La LPF está trabajando en la reprogramación del mismo".

