Argentino Oro, la moneda que permite eliminar el peso y dolarizar

Pero, ¿es el Argentino Oro realmente una moneda de 'Curso Legal'? Pues su estatus legal es, al menos, curioso. Esta moneda, que fue emitida en el siglo XIX y que se compra fácil, técnicamente no es moneda de curso legal, pero la realidad es que nunca fue desmonetizada con lo cual su circulación está avalada legalmente en algún nivel. En efecto, el Banco Central informa periódicamente su cotización, medida en pesos argentinos, y hasta algunos fallos judiciales lo usan como referencia.

Por eso, aunque sea completamente desconocida para muchos, sobrevive al día de hoy no sólo como pieza de museo sino también como un valor de ahorro y de cambio Por eso, aunque sea completamente desconocida para muchos, sobrevive al día de hoy no sólo como pieza de museo sino también como un valor de ahorro y de cambio

El Argentino Oro fue creado en 1881 por la ley general de monedas, la 1.130, nunca derogada. Aunque fue abandonado su uso en 1929, sus emisiones probaron tener capacidad de sobrevida, y como se mencionó, mucho más que como objeto de deseo de coleccionistas.

Es que el Argentino Oro tampoco es del todo una pieza de museo pese a que forma parte de una clase de monedas de otra era, como el Krugerrand sudafricano, el Mexicano de Oro o el Sovereign inglés, todas ellas monedas previas al abandono del 'patrón oro', y que de hecho están directamente están hechas con oro.

image.png Carlos Rodríguez, jefe de asesores económicos de Javier Milei, fue quien le "tiró" a Rossatti con el 'Argentino Oro'.

El Argentino Oro no cae del todo dentro de la definición de pieza de museo o tesoro histórico, más allá de que tenga derecho su lugar en museos. Al menos no el de 5 pesos de valor nominal. Entre 1881 y 1896 se acuñaron 6.343.022 unidades de esa moneda. Esa cantidad, la deja lejos de ser una moneda escasa por lo que el Argentino Oro, más allá de su valor histórico, no perdió del todo su valor práctico, su valor de uso como moneda.

Cotización del Banco Central

banco-central-bcra-rem-tasas.jpg El Banco Central, autoridad monetaria argentina, no incluye al argentino oro dentro de la categoría de "emisiones vigentes", pero cada tres meses se asegura de hacerle saber al mundo financiero cuánto vale esta moneda argentina del siglo XIX que nunca fue retirada del mercado.

El Banco Central dio a conocer al inicio del tercer trimestre de este año que una moneda de Argentino Oro con valor nominal de 5 pesos cotizaba a $114.535,26 pesos argentinos convertibles. Serían unos US$421 al tipo de cambio oficial del lunes 3 de julio.

Aunque los US$421, en una casa especializada en monedas y metales, se transforman en $208.325, que corresponde a los $495 por dólar que se pagaban en el mercado informal el primer día de julio.

La Justicia

Volviendo al tema de su legalidad, vale recordar también que en junio de este año, un tribunal lo utilizó para cuantificar daños. Fue el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 3 de Avellaneda-Lanús que, en una causa por incumplimiento contractual alrededor de la compra y entrega de un grupo electrógeno, llegó a la conclusión de que el Argentino Oro está lejos de ser una moneda muerta.

En el litigio la parte demandante reclamaba un resarcimiento en dólares, dado que los lentos tiempos judiciales habían vuelto obsoletos a los valores originales en pesos argentinos del contrato en medio del siempre inestable panorama monetario local. El juez se negó al pedido. Consideró que el dólar no es una moneda de curso legal en la Argentina. Por eso decidió recurrir a otra moneda. Una moneda nacional, el Argentino Oro.

Otra vez, ¿puede entonces usarse el Argentino Oro como moneda de curso legal? ¿Se pueden pagar deudas o impuestos con monedas de oro del siglo XIX?

"El estatus legal del Argentino Oro es algo bien a la criolla, porque esa moneda originariamente tenía una paridad con el peso papel 1 a 1. Con la crisis de 1890 ese uno a uno fue a 1 a 2,30 y con la Gran Depresión se abandonó la paridad. Pero aunque se haya abandonado, la ley 1.130 nunca se derogó, así que sigue vigente", dijo Pablo Kubaczka, jefe del laboratorio de gemologia del Banco Ciudad.

"El código aeronáutico y el de navegación lo toman como indemnización ante un siniestro. En el equivalente a la cotización que da el Banco Central. Se cae un avión y hay que pagarle a las víctimas el equivalente a un valor fijado en Argentino Oro, según la cotización publicada. Entonces, no es propiamente una moneda de curso legal pero es una moneda de referencia. Es, también, una moneda de atesoramiento, porque es una excelente forma de conservar valor", agregó el experto.

¿Cómo se consigue?

"Es muy fácil de conseguir, en cualquier lugar que venda oro. No es una pieza escasa", dijo Alejandro Gutiérrez, socio de Río de la Plata, Compañía Numismática, a un sitio web.

image.png El valor del Argentino Oro depende del valor del oro en el mercado internacional, y varía en base a eso.

"El argentino de oro es una moneda de atesoramiento, con lo cual lo vas a encontrar en cualquier casa especializada en oro. Bancos que trabajan con metales y diferentes monedas, y también en subastas. Cuanto más conocida la empresa, mejor", dijo.

El Banco Piano, por ejemplo, lo tiene dentro de sus opciones de inversión. Y lo interesante es que para la compra de estas monedas no hay límite de US$200 mensuales, como para la compra de billetes.

Otras noticias de Urgente24

Angelici Vs Lousteau y la UCR le puso los puntos al PRO

¿Podrá aclarar Félix Lonigro lo de la dolarización?

Sergio Massa arriba a Santa Fe con anuncios para la lechería

Papelón: Ni China ni USA asisten a cumbre ONU sobre cambio climático

Insólito: JxC decidió perder una votación pre elecciones