Según un informe la inteligencia artificial generará el 3.5% del PIB global en 2030

Según el nuevo informe de IDC, titulado The Global Impact of Artificial Intelligence on the Economy and Jobs, el gasto empresarial en inteligencia artificial tendrá un impacto económico acumulativo de $19.9 billones hasta 2030, generando el 3.5% del PIB global. Este cambio afectará a industrias como contact centers, servicios de traducción, contabilidad e inspección de maquinaria.