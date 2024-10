Gretel Diamante, Eliana Rattá Rivas y María Pereyra tensionan el caso Walter Bento

El caso Walter Bento abunda en irregularidades no sólo en las pruebas contra el ex juez federal de Mendoza sino también en la acción de la Fiscalía y en las decisiones de las juezas integrantes del Tribunal Oral -Gretel Diamante, Eliana Rattá Rivas y María Carolina Pereyra-. No se entiende que Bentos se encuentre en prisión pero mucho menos que ellas hayan rechazado ya en 2 ocasiones la prisión domiciliaria. Ahora tienen una 3ra. solicitud con respaldo judicial.