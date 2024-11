Sergio Lapegüe detalló los motivos de su renuncia en TN: "Me estaba apagando"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TeleBizarra/status/1860741001947619436&partner=&hide_thread=false Sergio Lapegüe confesó que estaba tan harto de su programa en TN que cada día miraba la hora deseando que fueran las 10:00 para irse. pic.twitter.com/mBDHowe0Zx — TeleBizarra (@TeleBizarra) November 24, 2024

Con respecto a lo que será su nuevo programa en las mañanas del canal de aire del Grupo América, el conductor adelantó: "En principio, saldremos al aire el 3 de febrero a las 10am. Todo lo que le planteé a la productora les encantó. Iremos viendo cómo se conforma el grupo".

La idea es algo en donde participe gente, que sea divertido. Con música y cocina. Es verdad que, por respeto a TN, no quiero competir con ellos. Dije que me sentía raro compitiendo. 'Tempraneros' es hasta mío el nombre, es como un hijo. Por eso, me voy a reinventar haciendo otra cosa, un magazine tipo show. Soy muy agradecido de estos 34 años. Terminé haciendo los programas más vistos, habiendo trabajado en todos los puestos. Me voy con una mano atrás y una adelante

"Son muchos años, tantas cosas para decir, y despedirme de ese lugar va a ser muy fuerte. No sé si el canal está preparando algo, no lo sé, pero para mí va a ser un 'Hasta luego' agradecido. Me quiero despedir porque me voy feliz. Tengo que irme con una sonrisa, pero me parece que me voy a ir llorando", concluyó.

Sergio Lapegüe se fue de TN pero no del Grupo Clarín: Renovó contrato

Recientemente Sergio Lapegüe confirmó su salida de TN luego de 34 años tras haber aceptado la propuesta de América TV para sumarse a sus mañanas. Sin embargo, el periodista continuará ligado al Grupo Clarín desde La 100, donde renovó contrato por otras dos temporadas.

El conductor hizo pública la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una foto con la leyenda:

Firmando la renovación del contrato con La 100 FM por dos años más

Y le dejó un mensaje a los oyentes de Atardecer de un día agitado, su ciclo en la emisora: "Te seguimos acompañando en la vuelta a casa".

Lapegüe está a cargo del programa vespertino desde 2010, el cual se emite de 17:00 a 20:00 de lunes a viernes.

